Koç'tan deprem bölgesinde 20 bin kişilik 'Umut Kent' Koç Holding, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede ilk günden bu yana yürüttüğü çalışmalar kapsamında, AFAD koordinasyonunda Adıyaman, Hatay, İskenderun, Kahramanmaraş ve Malatya'da kurduğu, 5 bin adet konteynerden oluşan ve yaklaşık 20 bin kişinin yaşayacağı 'Umut Kentler'i hayata geçirdi. Yapılan açıklamaya göre, farklı disiplinlerden uzmanlardan görüş alınarak yaratılan "Umut Kent" isimli Konteyner Kent projelerinin odağında eğitim, istihdam, spor ve sosyal hayata katılım yer alıyor

Koç Holding, topluluk şirketleri ile birlikte AFAD koordinasyonunda 5 farklı noktada, yaklaşık 20 bin kişinin yaşayacağı, 5 bin adet konteynerden oluşan ve sosyal yaşam alanlarıyla öne çıkan Umut Kentleri kurduğunu açıkladı.

Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu ve Koç Holding’in üst düzey yöneticileri Hatay Umut Kent’i ziyaret ederek kent sakinleriyle bir araya geldi.

Depremin meydana geldiği 6 Şubat sabahı Koç Topluluğu Afet Koordinasyon Komitesini toplayarak önceliklerini belirlediklerini belirten Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, Umut Kentler'de çocuklar, gençler, kadınlar ve engelliler başta olmak üzere bu büyük felaketten sağ kalanlara hayata yeniden başlayabilme gücü verecek yaşam alanları tasarlamayı hedeflediklerini de belirtti.

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Çakıroğlu, "Farklı disiplinlerden uzmanlardan da görüş alarak Umut Kentleri, sakinleri için sadece barınma değil, yaşamla yeniden bağ kurma alanları olarak modelledik. Öncelikli hizmet konularımızı eğitim, istihdam, spor ve sosyal hayata katılım olarak belirledik. Koç Holding Konteyner Kent Projesi’nin başlangıcında ortaya koyduğumuz ‘100 gün içinde konteyner kentlerde yaşamın başlaması’ hedefine, 2 Mayıs’ta ilk yerleşimlerin gerçekleşmesiyle ulaştık. Umut Kentlerde yaşam devam ettiği sürece 115 binden fazla çalışanımız, Topluluk şirketlerimiz ve proje paydaşlarımızla depremzedelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'SIFIRDAN KONTEYNER FABRİKASI KURDUK'

Ülke genelindeki konteyner arz-talep dengesine etki etmeden, yurt dışından konteyner tedariki yolunu seçtiklerini belirten Çakıroğlu, “Global tedarikçilere hızla ulaştık ve kapasite anlaşmaları yaptık. Konteyner evlerin montajı için sıfırdan yeni bir fabrika kurduk. Tüm konteyner ihtiyacımızı böylece kendi üretimimizle karşılamış olduk” şeklinde konuştu.

Yapılan açıklamaya göre, Umut Kentlerde bulunan konteyner evlerde ısıtma soğutma ayarı olan ihtiyaçtan daha yüksek kapasiteli 12 bin BTU klima kullanıldı. Buna ek olarak derin donduruculu 375 litre kapasiteli buzdolabı, sıcak su ihtiyacı için 65 lt kapasiteli termosifon, elektrikli ocak, 81 cm televizyon ve mobilyalar ile konteyner evlerin içi donatıldı.

Konteyner evlerin dekorasyon ve donanımına farklı bir özenle yaklaştıklarını kaydeden Levent Çakıroğlu, "Metrekareyi verimli kullanan, pratik depolama alanları oluşturduk. Her konteyner eve televizyon ve klima yerleştirdik. Evlerin önünde teras alanı yaratıp ev sahiplerinin komşularıyla sosyalleşmesine imkân sağladık" dedi.

Levent Çakıroğlu, Umut Kent’te engelli vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik, rutin üretim süreçlerinin dışına çıkarak erişilebilirlik standartlarına göre tasarladıkları konteyner evler bulunduğunu belirtti.

'İSTİHDAM VE SOSYAL HAYAT ÖNCELİKLİ KONULAR'

Umut Kent modelini farklı kılacak en temel unsurlardan birinin kentlerdeki sosyal yaşam alanları olduğuna dikkat çeken Levent Çakıroğlu, “Market, aile sağlığı merkezi, psikososyal destek merkezi, ibadethane, çamaşırhane, kuaför, kafeterya gibi bazı temel hizmet ve imkanlardan yararlanabilecekleri birimlerin yer aldığı Kent Meydanları, okulun yanında ders dışı saatleri de kaliteli kılacak eğitim birimlerini ve aktivite alanlarını etrafında toplayan Eğitim Meydanları, kadınların, gençlerin erişimine açık çok yönlü gelişim alanlarının bulunduğu Yaşam Meydanları oluşturduk. Umut Kentlerin her birinde 30’un üzerinde sosyal birim yer alıyor. Bu çerçevede, öncelikli hizmet konularımızı eğitim, istihdam, spor ve sosyal hayata katılım olarak belirledik" dedi.

Konteyner kentlerde yaşayan yetişkinlerin en önemli ihtiyaçlarından birinin iş hayatına geri dönmek olduğu gerçeğinin farkında olduklarını belirten Levent Çakıroğlu, "Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya’da Çağrı Merkezleri açarken, İş Makineleri Operatörü ve Teknisyen Yetiştirme Programları gibi süreçleri hayata geçirdik. Ayrıca üniversite okuyan gençlere yönelik staj imkanları tanımladık. Bu alandaki projelerimizle afetzedeler için istihdam olanaklarının yaratılması çalışmalarına devam edeceğiz" dedi.