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Koç Okulu lise binasını yeniliyor

Vehbi Koç Vakfı, 1988 yılında açtığı okulun yenilenmesi için ‘Koç Okulu Yeni Lise Binası’ temel atma töreni gerçekleştirdi. Yaklaşık 14 bin metrekarelik alana yayılmış olan proje kapsamında, 65 derslikli bir öğrenim kompleksi hayata geçirilecek. Suna Kıraç’ın doğum günü olan 3 Haziran’da gerçekleştirilen temel atma töreninde konuşan Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Koç Okulu Yönetim Kurulu Başkanı İpek Kıraç, "Arşivlerden annemin Koç Okulu’nun açılışında yaptığı konuşmayı buldum. Onun ilk cümleleri ile bu konuşmaya başlamak istiyorum: ‘Bazı özel günlerde insanın duygularını ve düşüncelerini kelimelerle ifade etmesi son derece güç, hatta zaman zaman imkânsızdır. İşte bugün öyle bir gün" dedi

Koç'tan yeni lise binası
HABERTURK.COM

Vehbi Koç Vakfı, “eğitim” alanında yürüttüğü çalışmalar kapsamında geleceğin Koç Okulu kampüsünün ilk adımını atmak üzere ‘Koç Okulu Yeni Lise Binası’ temel atma törenini gerçekleştirdi.

Törene, Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Arsel, Çiğdem Simavi, Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç, Kıraça Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç, Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, Koç Holding Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanı Tamer Haşimoğlu, Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Cihan Özsönmez, Koç Okulu Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Günel ve okul yönetimi katıldı.

'SUNA KIRAÇ'A EN BÜYÜK DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ'

Temel atma töreninde bir konuşma yapan Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç, konuşmasına annesi Suna Kıraç’ın 1988 senesinde Koç Okulu’nun açılışında yaptığı konuşmadan alıntı yaparak başlayarak, "Arşivlerden annemin Koç Okulu’nun açılışında yaptığı konuşmayı buldum. Onun ilk cümleleri ile bu konuşmaya başlamak istiyorum: ‘Bazı özel günlerde insanın duygularını ve düşüncelerini kelimelerle ifade etmesi son derece güç, hatta zaman zaman imkânsızdır. İşte bugün öyle bir gün...’ Annemin dediği gibi bugün de aynen öyle bir gün. Koç Lisesi’nin temel atma törenini annemin doğum gününde yapmak, kendisine verebileceğimiz en büyük hediyedir. Onun için eğitimin ve bu okulun birinci koşulu öğrencilerini dünyaya hazırlayan, rekabetçi ve nitelikli bir içeriğe sahip olmasıydı" dedi.

Okulun amacının, ilgi ve yetenekleri ölçüsünde bedenen ve fikren yetişmiş, sağlıklı bir kişiliğe sahip öğrenci yetiştirmek olduğunu vurgulayan Kıraç, "Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda eğitime sahip çıkmaktır. Bugün, yeni binamızın dışını biz yapıyoruz, içini Suna Kıraç vizyonu ile dolduruyoruz" ifadelerini kullandı.

Törende konuşan Koç Okulu Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Günel de, Koç Okulu’nun projedeki amacının öğrencilerinin ve öğretmenlerinin ders ve ders dışı zamanlarını, öğrenme ve öğretme süreçlerinde onlara en fazla verimi sağlayacak, içlerindeki yaratıcılığı körükleyecek, ilham ve coşku verecek, güvenli ve sağlıklı bir öğrenme ortamında geçirmeleri olduğunu belirtti.

İLK ETAPTA LİSE BİNASI TAMAMLANACAK

Yapılan açıklamaya göre, 2021-2022 eğitim yılında yeni lise binası, sonrasındaki etapta ise Öğrenme Merkezi/Kütüphane ve Spor Kompleksi binalarının inşaatları ile lise yerleşkesinin mimari gelişiminin tamamlanması hedefleniyor.

DB Mimarlık liderliği, iç mimari kapsamında Trung Le/ThisIs180 danışmanlığı ve PAB Mimarlık yürütücülüğü ile tasarımı gerçekleşen binanın inşaatı Ark İnşaat tarafından tamamlanacak. Yaklaşık 14 bin metrekarelik alana yayılmış olan proje kapsamında, 65 derslikli bir öğrenim kompleksi hayata geçirilecek.

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