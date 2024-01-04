Koç Üniversitesi: Şiddetin ve ayrımcılığın hiçbir türü kabul edilemez

Koç Üniversitesi: Şiddetin ve ayrımcılığın hiçbir türü kabul edilemez

Koç Üniversitesi: Şiddetin ve ayrımcılığın hiçbir türü kabul edilemez Koç Üniversitesi'nden yapılan açıklamada "Bilime ve insanlığa hizmet etme hedefiyle kurulmuş akademik bir kurum olarak taviz vermeyeceğimiz ilkelerin başında şiddetin ve ayrımcılığın hiçbir türünün kabul edilemeyeceği yer almaktadır" dendi

Koç Üniversitesi sosyal medya platformu X üzerinden bir açıklama yaptı. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Bilime ve insanlığa hizmet etme hedefiyle kurulmuş akademik bir kurum olarak taviz vermeyeceğimiz ilkelerin başında şiddetin ve ayrımcılığın hiçbir türünün kabul edilemeyeceği yer almaktadır. Bu kapsamda üniversitemizde yaşanan olayla ilgili derhal gerekli soruşturmalar başlatılmıştır ve konu ayrıca yargıya taşınmıştır.