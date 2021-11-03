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Haberler Gündem 3. Sayfa KOCA DEĞİL CANİ... Son dakika: Boşanma aşamasında aile katliamı! - Haberler
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Boşanma aşamasında aile katliamı!

Aydın'da, Hüseyin Şentürk (71), boşanma aşamasındaki eşi Huriye Şentürk (71) ve kızı Sevda Şentürk´ü (49) tabancayla vurarak öldürdü. Hüseyin Şentürk, olay yerinden otomobille uzaklaştıktan kısa süre sonra tabancayla intihar etti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor

KOCA DEĞİL CANİ... Son dakika: Boşanma aşamasında aile katliamı! - Haberler
Boşanma aşamasında aile katliamı!
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DHA

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Olay, dün akşam saat 19.00 sıralarında kırsal Yamalak Mahallesi'nde meydana geldi.

ÖNCE EŞİNİ SONRA KIZINI VURDU

DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre Hüseyin Şentürk (71), ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi Huriye Şentürk (71) ile konuşmak için evine gitti.

Çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Hüseyin Şentürk yanında getirdiği tabancayı çıkartarak, önce eşi Huriye Şentürk, ardından da kızı Sevda Şentürk'e (49) art arda ateş etti.

OTOMOBİLİYLE OLAY YERİNDEN KAÇTI

Anne ve kızı kanlar içerisinde yere yığılırken, Hüseyin Şentürk 35 AN 7529 plakalı otomobil ile olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan çevredekiler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

ANNE EVDE, KIZI HASTANEDE CAN VERDİ

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Huriye Şentürk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralı olan Sevda Şentürk ise ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Sevda Şentürk de yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

300 METRE SONRA KENDİNİ VURDU

Olay yerinden otomobille kaçan Hüseyin Şentürk, yaklaşık 300 metre gittikten sonra aracın içinde aynı tabanca ile kendini vurarak intihar etti.

Şentürk ailesinin cenazeleri, savcının incelemesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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