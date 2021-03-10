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Cani koca dövdü, yetmedi 2 gün boyunca aç susuz bıraktı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, eşi Ayten Erbaç'ı darp edip 2 gün boyunca aç ve susuz bıraktığı iddia edilen koca Veli Erbaç sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Darp edilen kadının çocukları tarafından çekilen görüntüsünün paylaşılmasının ardından polis cani kocayı gözaltına aldı. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, adli makamlara teslim edilen kocanın tutuklandığını açıkladı

BİTMİYOR! Son dakika: Cani koca karısına iki gün dehşeti yaşattı
Cani koca dövüp, 2 gün aç susuz bıraktı
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İHA

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, eşini darp edip 2 gün boyunca aç ve susuz bıraktığı iddia edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Darp edilen kadının çocukları tarafından çekilen görüntüsünün sosyal medya paylaşılması sonrasında binlerce vatandaş tepki gösterdi.

ÇOCUKLARI GÖRÜNTÜSÜNÜ ÇEKTİ

İHA'nın haberine göre, Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yaşayan Veli Erbaç isimli şahıs, iddialara göre darp ettiği eşi Ayten Erbaç'ı odaya kilitleyerek iki gün boyunca aç ve susuz bıraktı. Yaşanan olayı fark eden kadının çocukları, olay sonrasında annelerinin görüntüsünü çekti. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması sonrasında, binlerce vatandaş olaya tepki gösterdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, darp edilen kadınının eşi tarafından darp edildiğini söylediği ve çocuklarının ise durumdan habersiz olduklarını dile getirdikleri görülüyor.

VALİ YAVUZ, TUTUKLANDIĞINI DUYURDU

Sosyal medyada büyük tepki çeken olayla ilgili Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da yaptığı paylaşımda, Veli Erbaç isimli şahsın polis ekipleri tarafından gözaltına alındığını, tutuklanarak cezaevine gönderildiğini açıkladı. Vali Yavuz yaptığı açıklamada, "Emniyet birimlerimiz tarafından gözaltına alınıp adli makamlara teslim edilen sanık tutuklanmıştır" ifadelerine yer verdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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