Koca Koca Yalanlar, 11. bölüm ile dün akşam seyircisini karşısına çıktı. Dizi, son bölümünde her zamanki gibi izleyicilerine eğlenceli dakikalar yaşatmaya devam etti. Koca Koca Yalanlar son bölümünde, Ahmet ve Müjgan yılların alışkanlığıyla evlilik yıl dönümlerinde, gittikleri deniz kenarında karşılaştılar. Peki, Koca Koca Yalanlar 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, diziye dair tüm detaylar...

KOCA KOCA YALANLAR 12. BÖLÜM FRAGMANI

Koca Koca Yalanlar 12. Bölüm Fragmanı yayında! Müjgan, Ahmet'i kendisinden uzaklaştırmak için Erdem'in planını uyguluyor! Müjgan, Ahmet'i hayatından tamamen çıkartmanın yollarını aramaktadır. Erdem ile paylaştığı bu durum üzerine bir plan yaparlar. Ahmet'in yaptığı gibi, onun karşısına sevgili olarak çıkacaklardır. Ele ele Ahmet'in karşısına çıkarlar. Ahmet, gördüğü bu manzara karşısında şok olur. Eşine karşı aşkının tekrar alevlendiği bu zamanlarda, görmek zorunda kaldığı tablo onun için bir yıkım olur. Müjgan yaptığına pişman olsa da, artık dönüşü yoktur.

KOCA KOCA YALANLAR 11. BÖLÜM ÖZET

Koca Koca Yalanlar 11. Bölümde; Müjgan ile Ahmet evlilik yıl dönümlerini birlikte geçirdikten sonra herkesi şok eden bir kaza geçiriyor! Ahmet'i unutamayan Müjgan, ona geri dönmek istese de Sude'nin şeytani planları ikili arasındaki en büyük engel olur. Ahmet, eski karısı Müjgan'ı özlemektedir ve dahası Sude'nin onun yerini tutamayacağını anlamıştır.

Ahmet, Abant gezisi öncesi Sude'yi benzinlikte terk eder. Müjgan ile her yıl dönümlerini kutladıkları gizli buluşma noktasına gider. Üstelik Müjgan da oradadır ve aralarında hiçbir engel kalmamıştır. İkili birbirlerinin değerini anlamıştır. Ahmet, Müjgan'ı aldattığı için büyük bir pişmanlık duymaktadır. Müjgan ise Ahmet'i hala sevmektedir ve kadınlık gururunu bir kenara bırakıp kalbinin sesini dinleyecektir. Büyük engelleri aşan Ahmet ile Müjgan, hiç beklenmedik bir anda büyük bir kaza geçirir. İkiliyi durdukları yoldan geçen araba, havaya uçurur.

Kazayı küçük hasarlarla atlatan Ahmet ile Müjgan, kaldırıldıkları hastanede daha da yakınlaşırlar. Bu durum Sude cephesinde büyük bir öfkeyle karşılanır. Sude, Ahmet'in eski karısı Müjgan'a olan duygularının farkındadır. İkiliyi ayırabilmek için Ahmet'in kız kardeşiyle bile anlaşma yapacak kadar gözünü karartır. Ahmet ise, Müjgan'ın kalbini yeniden kazanmak ve Sude'den ayrılmak için yeni planlar yapar. Öyle ki Sude'nin eski sevgilisi Alp'ten bile akıl alacak haldedir.

Nilgün, Şahin'in kendisini aldattığını öğrenir. Bunu kabullenemeyen Nilgün, intikam planları yaparken hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağının farkındadır. Osman ise, Canan ile ormanda kamp yapar. İkiliyi büyük maceralar beklerken, Osman'ın evlilik teklifi hazırlığı herkesi büyük bir şaşkınlığa iter. Üç çocuk annesi olan Müjgan kocası Ahmet ile birlikte sakin ve düzenli bir hayat yaşamaktadır. Mali müşavir olan Ahmet sabah sekiz, akşam beş çalışan iyi bir aile babasıdır. 17 yıl aynı yastığa baş koyan Müjgan ile Ahmet’in evliliği, Ahmet’in genç ve güzel bir kız olan Sude ile karşılaşmasıyla çatırdamaya başlar. Müjgan başlangıçta kocasının kendisini aldattığına ihtimal vermez. Ancak kocasının da her geçen gün değiştiği gözünden kaçmamaktadır. Sude genç, güzel, hırslı ve zengin bir koca üzerinden istediği yaşama kavuşmak isteyen bir kadındır. Müjgan, yakın arkadaşları Nilgün ve Canan’ın desteğini alarak çetin bir mücadeleye girer. Üç kadın aşk, sadakat ve evlilikleri üzerinden hayatlarını sorgularken, o güne kadar farkına varmadıkları bütün gerçeklerle yüzleşirler.

KOCA KOCA YALANLAR OYUNCULARI

Oyuncular: Hakan Yılmaz (Ahmet), Evrim Alasya (Müjgan), Selen Uçer (Nilgün), Pelin Öztekin (Canan), Ferdi Sancar (Şahin), Rüzgar Aksoy (Osman), Tuğçe Karabacak (Sude), Sertan Erkaçan (Alp), Sacide Taşener (Hatice), Selen Domaç (Refika), Doğa Zeynep Doğuşlu (Ilgaz), Tolga Ortancıl (Fırat), Elif Dilara Güneş (Pınar), Bartu Mutlu (Umut), Berke Mutlu (Aliş), Müge Bayramoğlu (Ayşe), Beril Özcan (Rüya), Deniz Kılıç (Orhan), Furkan Bay (Emin)

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