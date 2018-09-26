Kanal D' de başrollerinde Hakan Yılmaz, Evrim Alasya'nın yer aldığı, yönetmenliğini Osman Taşçı - Burcu Alptekin'in yaptığı, senaryosunu Gül Abus Semenci'nin üstlendiği Limon Film imzalı Koca Koca Yalanlar yeni bölümleriyle ekranlarda.

KOCA KOCA YALANLAR DİZİSİNİN KONUSU

Üç çocuk annesi olan Müjgan kocası Ahmet ile birlikte sakin ve düzenli bir hayat yaşamaktadır. Mali müşavir olan Ahmet sabah sekiz, akşam beş çalışan iyi bir aile babasıdır. 17 yıl aynı yastığa baş koyan Müjgan ile Ahmet’in evliliği, Ahmet’in genç ve güzel bir kız olan Sude ile karşılaşmasıyla çatırdamaya başlar. Müjgan başlangıçta kocasının kendisini aldattığına ihtimal vermez. Ancak kocasının da her geçen gün değiştiği gözünden kaçmamaktadır. Sude genç, güzel, hırslı ve zengin bir koca üzerinden istediği yaşama kavuşmak isteyen bir kadındır. Müjgan, yakın arkadaşları Nilgün ve Canan’ın desteğini alarak çetin bir mücadeleye girer. Üç kadın aşk, sadakat ve evlilikleri üzerinden hayatlarını sorgularken, o güne kadar farkına varmadıkları bütün gerçeklerle yüzleşirler.

KOCA KOCA YALANLAR DİZİSİ HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Koca Koca Yalanlar dizisi, yeni bölümleriyle her Pazartesi saat 20.00'da Kanal D ekranlarında.

KOCA KOCA YALANLAR DİZİSİNİN OYUNCULARI

Hakan Yılmaz

Evrim Alasya

Selen Uçer

Pelin Öztekin

Ferdi Sancar

Rüzgar Aksoy

Tuğçe Karabacak

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ