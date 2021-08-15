İhanet iddiasıyla dehşet saçtı! 0:00 / 0:00

DHA

Adana'da Ozan Özten, tartıştığı eşi Kübra Özten'i tabancayla vurarak öldürdü.

DHA'nın haberine göre korkunç olay, sabah saatlerinde merkez Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesi'nde meydana geldi. Ozan-Kübra Özten çifti arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ozan Özten, tabancayla eşini başına ateş ederek öldürdü. Yurt dışındaki bir yük gemisinde motor ustası olarak çalışırken, izin alarak kente geldiği öğrenilen Özten, olaydan sonra polisi arayarak kendisini ihbar etti.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kübra Özten'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Çiftin 2 çocuğunun olay sırasında evde bulunmadığı bildirildi. Kübra Özten'in ölüm haberini alan ailesi, eve gelerek sinir krizi geçirdi. Ozan Özten, polis ekiplerinin evde yaptığı inceleme sonrasında gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Özten'in, kendisini aldattığı iddiasıyla eşini öldürdüğünü söylediği öğrenildi.