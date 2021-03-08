Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-Yaşam
ABONE OL

Kocaeli 2 milyar doları aşan dış satım hacmiyle "ihracat liginde" ikinci sırayı Bursa'dan devraldı

Türk sanayisinin merkez üssü Kocaeli'den şubat ayında yapılan ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,3 artarak 1 milyar 274 milyon dolar oldu. Kent yılın ilk iki ayındaki ihracat performansıyla Bursa'yı geride bırakarak İstanbul'un ardından ikinci sırada yer aldı. Kentteki otomotiv firmalarının ocak-şubat dönemindeki ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18'lik artışla 1 milyar 208 milyon 511 bin dolara yükseldi

Kocaeli 2 milyar doları aşan dış satım hacmiyle
AA

Elleçleme hacmi açısından ülkenin en büyük limanı konumundaki kent, Türkiye'nin bu yıl için belirlenen 184 milyar dolarlık ihracat hedefine en güçlü katkı veren iller arasında bulunuyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) verilerine göre, Kocaeli'nin aylık bazda şubat 2020'de 1 milyar 50 milyon 348 bin dolar olan ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 21,3'lük artışla 1 milyar 274 milyon 406 bin dolara yükseldi.

Kentin yılın ilk 2 ayındaki kümülatif ihracatı da geçen yılın söz konusu dönemine göre yüzde 2 artarak 2 milyar 378 milyon 415 bin dolara ulaştı.

Kocaeli, ocak-şubat döneminde sergilediği dış satım performansıyla ihracat liginde Bursa'yı geçerek İstanbul'un ardından ikinci sıraya yerleşti.

İHRACATIN DİNAMOSU OTOMOTİV SEKTÖRÜ

Ocak-şubat döneminde kent ihracatının yaklaşık yarısına, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren firmalar imza attı.

Ford Otosan, Hyundai Assan, Honda Türkiye ve Anadolu Isuzu'nun üretim tesislerinin yanı sıra çok sayıda tedarik firmasına ev sahipliği yapan kentin ihracatında otomotiv sektörü ilk sırayı aldı.

Kocaeli'nin geçen yılın 2 aylık döneminde 1 milyar 22 milyon 512 bin dolar olan otomotiv ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 18,2'lik artışla 1 milyar 208 milyon 511 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Tüpraş'ın yıllık 11 milyon ton ham petrol işleme kapasitesine sahip İzmit Rafinerisi ve yıllık yaklaşık 4,5 milyon ton siyah ürün işlenen Fuel Oil Dönüşüm Tesisi ile irili ufaklı madeni yağ ve boya tesisini barındıran kentin ihracatında kimya sektörü ikinci sırada yer aldı.

Kentin kimyevi madde ve mamulleri ihracatı, ocak-şubat döneminde 421 milyon 133 bin dolar oldu.

Çelik endüstrisi 176 milyon 487 bin dolarla üçüncü sırada bulunurken, bu alanı 168 milyon 183 bin dolarla demir ve demir dışı metaller ve 117 milyon 841 bin dolarla elektrik elektronik sektörü takip etti.

KENTTEN 163 NOKTAYA İHRACAT YAPILDI

İzmit Körfezi'nin etrafında kurulu 35 liman tesisiyle Türkiye'nin adeta dünyaya açılan kapısı, Avrupa'nın ise en büyük 7'nci limanı konumunda olan Kocaeli, yılın 2 aylık döneminde 163 ülke ve özerk bölgeye dış satım gerçekleştirdi.

Türkiye'nin aralık ayında Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığı Birleşik Krallık, ocak-şubat döneminde 324 milyon 878 bin dolarla Kocaeli'den en fazla ihracat yapılan ülke oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 77 artış gösterdi.

Almanya 183 milyon 143 bin dolarla Kocaeli'nin en büyük ikinci ihracat pazarı olurken, bu ülkeyi 179 milyon 664 bin dolarla Fransa, 162 milyon 240 bin dolarla Slovenya, 146 milyon 430 bin dolarla Belçika izledi

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika araştırma sonuçları: Salgın en çok kadınları vurdu
İŞ-YAŞAMSalgın en çok kadınları vurdu
2020 yılına ilişkin "İstatistiklerle Kadın" araştırmasının sonuçları açıklandı
İŞ-YAŞAMKadın istihdamı erkeklerin yarısı bile değil
Son dakika: Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Özilhan'dan 8 Mart'a özel yazı
İŞ-YAŞAM'Kadının üreteceği değerlere ihtiyacımız var'
İSO Türkiye ihracat iklimi endeksi şubatta 51.5 oldu
İŞ-YAŞAMİhracat iklimi endeksinde eşik değer aşıldı
Bakan Pekcan: Kadınlarımızın ticarete atılmalarını ve ihracatçı ailemize katılmalarını arzu ediyoruz
İŞ-YAŞAM'Afrika ile ticarete varız'
Tarım, bünyesindeki 10 sektörün 8'iyle ihracatta atağa kalktı
İŞ-YAŞAMTarım ihracatı yüzde 10.2 arttı
Bakan Elvan'dan Dünya Kadınlar Günü mesajı
İŞ-YAŞAM'Kadına el kaldıranları lanetliyorum'
1.9 trilyon dolarlık paket geçti - Haberler
İŞ-YAŞAM1.9 trilyon dolarlık paket geçti
THY ve İstanbul Havalimanı rakiplerini geride bıraktı
İŞ-YAŞAMTHY ve İstanbul Havalimanı dünyadaki liderliğini ...
"Her kadının özgürce yaşadığı bir dünya ve Türkiye hedeflemeliyiz"
İŞ-YAŞAMTÜSİAD'dan Dünya Kadınlar Günü mesajı