        Kocaeli'de 7 kişinin öldüğü fabrika yangını davasında ara karar açıklandı

        Kocaeli'de 7 kişinin öldüğü fabrika yangını davasında ara karar açıklandı

        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 7 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kozmetik fabrikasındaki yangına ilişkin, aralarında şirket yetkililerinin de bulunduğu 8'i tutuklu, 2'si firari 16 sanığın yargılandığı davada ara karar açıklandı.

        Giriş: 27.03.2026 - 22:49
        7 kişinin öldüğü fabrika yangını davasında ara karar

        Gebze 7. Ağır Ceza Mahkemesince Kandıra Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'ndeki salonda görülen davanın dördüncü gün duruşmasına tutuklu sanıklar ve bazı müştekiler ile taraf avukatları katıldı.

        Duruşmada savcılık mütalaasının sunulması ve taraf avukatlarının beyanlarının dinlenilmesinin ardından mahkeme heyeti, ara kararını açıklamak için duruşmaya 3 saat ara verdi.

        Aranın ardından ara kararını açıklayan heyet, Ravive Kozmetik'in yetkilileri Altay Ali ve İsmail Oransal'ı Marmara Ereğlisi'ndeki yakalandıkları eve götüren tutuklu sanık Onay Yürüklü'nün tahliyesine, sanık Ö.A. hakkındaki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar verdi.

        Mahkeme heyeti ayrıca, Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden kozmetik firması yetkilileri tutuklu sanıklar İsmail ve Altay Ali Oransal ile kozmetik firması yetkililerinin kaçmasına yardım ettiği gerekçesiyle tutuklu sanık Ali Osman Akat'a ait dijital materyal içeriklerine ilişkin kopyalarının istenmesine, Ravive Kozmetik ile LYKEE firmalarının 2022-2025 arasındaki banka hesap hareketlerinin gönderilmesi için Bankalar Birliğine yazı yazılmasına, bu firmalara kayıtlı GSM numaralarının tespiti için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna yazı yazılmasına hükmetti.

        Duruşma, 20 Mayıs'a ertelendi.

        OLAY VE CEZA İSTEMLERİ

        Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir kozmetik fabrikasında 8 Kasım 2025'te çıkan yangında Tuğba Taşdemir (17) ile kuzeni Nisanur Taşdemir (15), Cansu Esetoğlu (15), Hanım Gülek (52), Esma Gikan (31) ve Şengül Yılmaz (59) hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı. Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Tuncay Yıldız da 15 Kasım'da yaşamını yitirmişti.

        Soruşturma kapsamında, aralarında iş yeri sahiplerinin de bulunduğu 7 kişi tutuklanmış, Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı N.T, Zabıta Müdürü N.B, zabıta personeli C.T, Ö.K. ve T.İ. görevden uzaklaştırılmış, fabrika sahiplerinden olan ve tutuklu bulunduğu cezaevinde kalp krizi geçiren Kurtuluş Oransal, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

        Bilirkişi raporunda, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sahada etkin şekilde yerine getirmediği belirlenen Küresel Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) sorumlu müdürü Ünal Aslan, 3 Aralık'ta, yapıyı yangın güvenliği açısından eksik ve tehlikeli durumda kiraya verdiği ve bu nedenle "tali ağır kusurlu" olduğu değerlendirilen fabrika binasının eski sahibi Güven Demirbaş da 4 Aralık'ta tutuklanmıştı.

        Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Gebze 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 97 sayfalık iddianamede, tutuklu kozmetik firması yetkilileri Altay Ali ve kardeşi İsmail Oransal ile ortak üretim yaptığı değerlendirilen kozmetik firmasının tutuklu yetkilileri Aleyna Oransal ve Gökberk Güngör hakkında "olası kastla öldürme" suçundan 7'şer kez müebbet, "olası kastla mala zarar verme" suçundan ise 3'er kez 5 ay 10 günden 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

        Olayın yaşandığı fabrikaya iş sağlığı ve güvenliği hizmeti veren Küresel OSGB firmasının işletmecisi firari Ü.Ç, sorumlu müdürü tutuklu Ünal Aslan ile iş güvenliği uzmanları M.D. ve S.Ç, fabrika binasının eski sahibi tutuklu Güven Demirbaş, binayı satın alan şirketin yetkilileri C.Ö.Y, Ö.Y. ve Ö.Y'nin "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması istenilen iddianamede, kozmetik firması yetkililerinin kaçmasına yardım ettikleri gerekçesiyle tutuklu şüpheliler Ali Osman Akat ve Onay Yürüklü ile tutuksuz Ö.A. ve firari A.B. için "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

