        Haberler Gündem Kocaeli'de apartman dairesinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde dört katlı apartmandaki bir dairede çıkan yangında 1'i çocuk 5 kişi dumandan etkilendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 19:47 Güncelleme: 20.01.2026 - 19:48
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Yenişehir Mahallesi Özden Sokak'ta bulunan apartmanın ikinci katındaki dairede yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen 1'i çocuk 5 kişiye ambulansta müdahale etti.

        Fotoğraf: AA

