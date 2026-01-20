Dairedeki yangında 5 kişi dumandan etkilendi
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde dört katlı apartmandaki bir dairede çıkan yangında 1'i çocuk 5 kişi dumandan etkilendi
Yenişehir Mahallesi Özden Sokak'ta bulunan apartmanın ikinci katındaki dairede yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen 1'i çocuk 5 kişiye ambulansta müdahale etti.
