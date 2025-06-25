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        Haberler Gündem Kocaeli'de atık depolama sahasında çıkan yangın kontrol altına alındı - Güncel haberler

        Kocaeli'de atık depolama sahasında yangın çıktı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde atık depolama sahasında çıkan yangın kontrol altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 18:46 Güncelleme: 25.06.2025 - 18:47
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        Atık depolama sahasında yangın
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        Alikahya Atatürk Mahallesi'nde, İzmit Atık ve Artıkları Arıtma, Yakma ve Değerlendirme AŞ'nin (İZAYDAŞ) tesislerinde, evsel atık depolama alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri rüzgarın etkisiyle yayılan açık alandaki alevlere müdahale etti. İtfaiye ve iş makinelerinin yaklaşık 1,5 saat süren müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

        Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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