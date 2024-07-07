Denizde parçalanmış cansız beden bulundu
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde parçalanmış cansız erkek bedeni bulundu
Çalköy Seyrek Mahallesi’nde, arkadaşlarının ikazına rağmen gece denize giren Ferhat Y'den (45) bir süre sonra haber alınamadı.
Arkadaşları ve yakınlarınca Ferhat Y'yi arama çalışması başlatıldı.
Yaklaşık 4 saat süren aramanın ardından su yüzeyinde bir erkeğe ait cansız beden bulan balıkçılar, yüzü ve vücudu parçalanmış haldeki cansız bedeni kıyıya çıkardı.
Balıkçıların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Tekne pervanesinin çarpması sonucu parçalandığı değerlendirilen cansız bedenin bacağındaki lekeden Ferhat Y'ye ait olabileceği bildirildi.
Cansız beden, otopsi yapılmak üzere Kandıra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.