İzmir'de iki mahalle tahliye edilecek

AA

Sırrıpaşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi'ndeki evde birlikte kaldığı arkadaşı Fatih P'yi (28) bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Volkan K. (29) ile olay sırasında evde olduğu öne sürülen T.İ. gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Volkan K. adliyeye götürülüşü sırasında bir gazetecinin, "Neden yaptınız?" sorusuna "Yapmadım ki..." diye cevap verdi. AA'nın haberine göre; Volkan K, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheli savcılıkça serbest bırakıldı.

Dün, Fatih P. ile ev arkadaşı Volkan K. arasındaki tartışma kavgaya dönüşmüş, komşuların ihbarı üzerine eve gelen polis ekipleri, iki arkadaşın bıçakla yaralandığını tespit etmişti.

Ambulansla Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Fatih P. müdahaleye rağmen kurtarılamamış, kolundan yaralanan Volkan K. tedavisinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülmüştü.