        Kocaeli'de girişinde çukur oluşan 5 katlı bina boşaltıldı

        Kocaeli'de girişinde çukur oluşan 5 katlı bina boşaltıldı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 5 katlı bina, girişinde çukur oluştuğu gerekçesiyle tedbir amacıyla tahliye edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2026 - 20:30 Güncelleme: 07.01.2026 - 20:30
        Girişinde çukur oluşan 5 katlı bina boşaltıldı
        Güzeller Mahallesi Bahar Caddesi'ndeki 5 katlı binanın girişindeki toprak alanda çukur oluştuğu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

        Bunun üzerine bölgeye belediye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Güvenlik önlemi alınmasının ardından inceleme yapan ekipler, tedbir amaçlı 5 katlı binanın boşaltılmasını kararlaştırdı.

        Polis ekiplerince çevresine şerit çekilen binadan tahliye edilen aileler, yakınlarının yanına gitti. Ekiplerin, bina ve çevresindeki çalışması sürüyor.

        Fotoğraf: AA

