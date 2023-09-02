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        Haberler Gündem Kocaeli'de otomobil TIR'ın altına girdi: 1 ölü

        Kocaeli'de TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        Kocaeli'nin Körfez ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu geçişinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, TIR'a arkadan çarptı. Feci kazada TIR'ın altın giren otomobilin sürücüsü kaza yerinde öldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 04:24 Güncelleme: 02.09.2023 - 04:36
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        Kocaeli'de otomobil TIR'ın altına girdi: 1 ölü
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        Kocaeli'nin Körfez ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu geçişinde aynı yönde seyir halindeki TIR'ın altına giren otomobilin sürücüsü Ahmet Furkan Aytekin (24), hayatını kaybetti.

        Kaza gece saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli'nin Körfez ilçesi Sevindikli Gişeleri mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Ahmet Furkan Aytekin yönetimindeki otomobil, aynı yönde seyir halinde olan Yılmaz Deniz idaresindeki TIR'a çarptı.

        KAZA YERİNDE ÖLDÜ

        Çarpmanın şiddetiyle otomobil, TIR'ın altına girerken araçlar yaklaşık 50 metre sürüklendi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi.

        DHA'nın haberine göre; sağlık ekibinin kontrollerinde, otomobil içerisinde sıkışan Ahmet Furkan Aytekin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Aytekin'in cenazesi bulunduğu yerden alınarak otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Kazadan yara almadan kurtulan TIR sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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