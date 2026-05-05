Kocaeli'de otomobil tünel girişindeki duvara çarptı, sürücü kurtarılamadı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarpıp tünel duvarına vurdu. Kazada araçta sıkışan sürücü B.D., itfaiye ekiplerince çıkarıldı ancak hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı
TÜNEL DUVARINA ÇARPTI
DHA'daki habere göre kaza; saat 20.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu’nun Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana geldi. Ankara yönüne ilerleyen B.D. yönetimindeki otomobil, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyere ardından tünelin beton duvarına çarptı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
SIKIŞTIĞI YERDEN ÇIKARILDI
İtfaiyenin müdahalesiyle B.D., sıkıştığı otomobilden çıkartıldı.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Sağlık personelinin kontrollerinde B.D.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. B.D.’nin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Jandarma kazaya ilişkin inceleme başlattı.