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        Haberler Gündem Kocaeli'de refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü - Güncel haberler

        Kocaeli'de refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde refüje çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 04:41 Güncelleme: 05.11.2023 - 04:41
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        Refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü
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        Atakan Boyacı'nın (23) kullandığı motosiklet, D-100 kara yolu Seka Tüneli çıkışında refüje çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle Boyacı refüje savruldu.

        Haber verilmesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri. sürücünün kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Boyacı'nın, Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi olduğu, motosikletini önceki gün satın aldığı öğrenildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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