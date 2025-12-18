Habertürk
        Kocaeli'de silahlı kavga: 1'i ağır 3 yaralı | Son dakika haberleri

        Kocaeli'de silahlı kavga: 1'i ağır 3 yaralı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı

        Giriş: 18.12.2025 - 01:41 Güncelleme: 18.12.2025 - 01:41
        Kocaeli'de silahlı kavga: 1'i ağır 3 yaralı
        İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı İzmit Sahil mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında tartışma çıktı.

        AA'nın haberine göre; kavgaya dönüşen olayda E.K.B. (27), U.B. (27) ve İ.A. (31) tabancayla açılan ateş sonucu yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan U.B'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

