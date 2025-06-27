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        Haberler Gündem Kocaeli'de silahlı saldırıya uğrayan genç yaralandı - Güncel haberler

        Silahlı saldırıya uğrayan genç yaralandı

        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde silahlı saldırıda yaralanan genç, hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 00:26 Güncelleme: 27.06.2025 - 00:26
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        Silahlı saldırıya uğrayan genç yaralandı
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        Akse Mahallesi Karasu Caddesi'ndeki bir kafenin önünde arkadaşlarıyla konuşan A.D. (20), kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Bacağından yaralanan A.D, sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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