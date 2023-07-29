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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Kocaeli'de TIR sürücüsü direksiyon başında ölü bulundu

        Kocaeli'de TIR sürücüsü direksiyon başında ölü bulundu

        Kocaeli'de TEM otoyolu üzerinde bulunan dinlenme tesisinde bir TIR şoförü direksiyon başında ölü bulundu. Ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp'a kaldırıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 11:06
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        TIR sürücüsü ölü bulundu!
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        Kocaeli TEM Otoyolu üzerinde bulunan dinlenme tesisinde TIR içinde hareketsizce yatan sürücüyü görenlerin ihbarı üzerine gelen ekipler, 54 yaşındaki şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

        Olay, Körfez ilçesi Esentepe Mahallesi TEM Otoyolu Ankara istikametinde bulunan bir dinlenme tesisindeki park alanında meydana geldi.

        Edinilen bilgiye göre, TIR'ın içinde bir kişinin hareketsizce yattığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü koltuğunda bulunan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

        İsminin Şahin Ö. olduğu öğrenilen 54 yaşındaki adamın ölüm sebebinin öğrenilmesi için otopsiye gönderildi.

        Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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