Kocaeli'de ulaşıma yeni yolcu motoru

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, deniz ulaşımına yönelik yatırımları kapsamında bugün itibariyle hizmete açılan Yarımca İskelesi için filoya bir yolcu motoru daha dahil etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Deniz Ulaşım Şube Müdürlüğü, İzmit, Gölcük, Değirmendere, Tütünçiftlik, Derince, Hereke ve Karamürsel olmak üzere kesintisiz hizmet verdiği 7 iskeleye bugün Yarımca İskelesi'ni ekledi.

Deniz Ulaşım Şube Müdürlüğü, hem İzmit Körfezi'ne komşu tüm ilçelere sefer yapılması hem de mevcut sefer sayılarının artırılması için filoya 1 yolcu motoru daha ekledi. Böylelikle İzmit Körfezi'nde yolcu motoru sayısı 6'ya çıkarıldı.

Yeni yolcu motoruyla birlikte günlük toplam 88 olan sefer sayısı 96'ya ulaştı. Deniz ulaşımında ilk seferler 06.50'de Hereke, 07.15'de Değirmendere, 07.25 Değirmendere ve 07.15'te Gölcük'ten başlıyor. Kış sezonu akşam 21.00'de, yaz sezonu ise 23.00'de sona erecek.