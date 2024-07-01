Kocaeli'deki Mahir hoca cinayetinde yeni ayrıntılar: 8 tutuklama
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde lise müdür yardımcısı Mahir Çoğaç'ın silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 8'i tutuklandı. Çoğaç'ın kardeşinin 4 yıl önce Adana'da suç örgütü lideri Bedirhan Bayğara'yı öldürdüğü, Mahir Çoğaç'ın ise "kan davası" uğruna katledildiği öğrenildi.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde lise müdür yardımcısı Mahir Çoğaç'ın (fotoğrafta) silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin 11 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 8'i çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Cinayete ilişkin yürütülen soruşturmada yeni ayrıntılar da ortaya çıktı.
Çayırova'da 26 Haziran günü Yeni Mahalle Fatih Caddesi'ndeki evinden çıkan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı 48 yaşındaki Mahir Çoğaç, aracına bindiği sırada silahlı saldırıya uğradı.
Otomobilin yanına yaklaşan zanlı, tabanca ile Çoğaç'ı başından vurdu. Kanlar içinde kalan Çoğaç hayatını kaybetti, zanlı ise olay yerinden koşarak uzaklaştı.
Çoğaç, kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Cinayetin ardından başlatılan soruşturmada Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri katilin ve olaya karıştığı düşünülen şüphelilerin peşine düştü.
Çoğaç'ı vuran 17 yaşındaki zanlı D.G. ile ona gözcülük yapan 20 yaşındaki B.Y. operasyonla İstanbul Ümraniye'ye bağlı Dudullu'da yakalandı.
İki zanlının yakalanmasının ardından ifadelerin alınması sonrası polis ekipleri Kocaeli, İstanbul ve Adana'da ikinci bir operasyon gerçekleştirdi.
Üç ildeki operasyonlarda 9 şüpheli daha gözaltına alındı.
Gözaltına alınarak Gebze Adliyesi'ne sevk edilen, saldırıyı gerçekleştiren D.G. (17), gözcülük yapan B.Y. (20) ile O.D. (18), H.Z. (22), E.K. (32), M.Ç. (27), L.A. (44), M.Ö. (24), A.H. (53), E.B (39) ile T.Ö'nün (33) savcılık sorguları tamamlandı.
D.G. ve diğer 7 zanlı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
MAHİR HOCA CİNAYETİNİN ARDINDAN KAN DAVASI ÇIKTI
Soruşturma sürerken cinayete ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
Cinayetin ucu, 2020'de Adana'da işlenen bir başka cinayete uzandı.
İHA'nın haberine göre, "Bayğaralar" isimli organize suç örgütünün 4 yıl önceki lideri Bedirhan Bayğara'nın (36) bir kafede kız arkadaşıyla oturduğu sırada silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybettiği, Bayğara'yı vurduğu iddia edilen kişinin ise Mahir Çoğaç'ın kardeşi Y. Çoğaç olduğu iddia edildi.
Mahir Çoğaç'ın cinayetinin, Bedirhan Bayğara'nın öldürülmesiyle bağlantılı olduğu ve kan davası uğruna gerçekleştirildiği ileri sürüldü.
"Hayalet" lakaplı Y. Çoğaç'ın ise cinayetin ardından yakalanamadığı, intikam almak isteyen Bayğaraların, Çoğaç ailesinden kimseye ulaşamadıkları için, öğretmen Mahir Çoğaç'a pusu kurdukları iddia edildi.
KARDEŞLERİ ÇOK SAYIDA SUÇA KARIŞMIŞ
Mahir Çoğaç'ın kardeşlerinden M. Çoğaç'ın da 2000'li yıllarda Adana'da "Çoğaçlar çetesi" olarak bilinen organize suç örgütünün lideri olduğu ve çeşitli suçlara karıştığı, S. Çoğaç'ın ise "silahlı çete üyeliği, adam öldürmek ve yaralamak" suçlarından 2002'de yakalanıp yargılandığı aktarıldı.
ÇETELERDEN KAÇIP ÖĞRETMEN OLMUŞ
Mersin Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden 2000'de mezun olan, 2006'dan bu yana da Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi'nde görev yapan Çoğaç'ın çevresi, meslektaşları ve öğrencileri tarafından sevilen ve saygı gören biri olduğu, hiçbir suça karışmayarak kendisine ve ailesine Kocaeli'de yaşam kurduğu öğrenildi.