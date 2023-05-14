Kocaeli Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Kocaeli Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonuçları

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için sandık başına gitti. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Kocaeli başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Kocaeli Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Kocaeli seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Kocaeli Cumhurbaşkanı Seçimi Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Kocaeli Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 92.24 seçime katılım oranı sağlanırken saat 21:49 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 83.6 oldu. Kocaeli Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 620.046 oyla yüzde 54.67 - Kemal Kılıçdaroğlu: 434.690 oyla yüzde 38.33 - Sinan Oğan: 74.651 oyla yüzde 6.58 - Muharrem İnce: 4.689 oyla yüzde 0.41 aldı. Kocaeli 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları son durum şu şekilde;



Kocaeli Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 91.14 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 21:49 itibarıyla yüzde 59 oranında açıldı. 2023 Kocaeli milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Cumhur İttifakı: 435.317 oyla yüzde 55.26 - Millet İttifakı: 256.503 oyla yüzde 32.56 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 43.666 oyla yüzde 5.54 - Ata İttifakı: 15.348 oyla yüzde 1.95 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 1.284 oyla yüzde 0.16 aldı. Saat 21:49 itibarıyla 2023 Kocaeli milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:

