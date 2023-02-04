ABD savaş gemisi, İzmit Körfezi´nde

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Dinçer AKBİRAlişan KOYUNCU/ GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)ABD Donanması´na ait savaş gemisi 'USS Nitze', İzmit Körfezi´ne gelerek Donanma Komutanlığı açıklarında demirlendi.

ABD donanmasına ait, Arleigh Burke sınıfı savaş gemisi 'USS Nitze', dün İstanbul Boğazı´na geldi. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake tarafından ziyaret edilen gemi, bugün İzmit Körfezi´ne ulaştı. Gölcük´te Donanma Komutanlığı limanı açıklarında demirlenen, 155 metre uzunluğundaki gemiye Sahil Güvenlik Komutanlığı botuyla eşlik edildiği görüldü.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gölcük Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU

2023-02-04 11:08:24



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