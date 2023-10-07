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        Doktorlara saldıran 3 şüpheliden 1'i tutuklandı, 1'ine ev hapsi verildi, 1 firari aranıyor (2)- Yeniden

        KOCAELİ'ninKörfez ilçesinde bulunan Fatih Aile Sağlığı Merkezi´nde tartıştıkları aile hekimleri A.M.K., S.E. ve Y.S.´yi darbeden Nurettin Tilki tutuklandı, eşi Gülseren Tilki'ye ev hapsi verildi, firari olan O. Tilki ise polis tarafından aranıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 22:39 Güncelleme: 07.10.2023 - 22:40
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        Doktorlara saldıran 3 şüpheliden 1'i tutuklandı, 1'ine ev hapsi verildi, 1 firari aranıyor (2)- Yeniden
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        KOCAELİ'ninKörfez ilçesinde bulunan Fatih Aile Sağlığı Merkezi´nde tartıştıkları aile hekimleri A.M.K., S.E. ve Y.S.´yi darbeden Nurettin Tilki tutuklandı, eşi Gülseren Tilki'ye ev hapsi verildi, firari olan O. Tilki ise polis tarafından aranıyor.

        Olay, dün saat 14.45 sıralarında, Körfez ilçesindeki Fatih Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. Aile Sağlığı Merkezi'ne gelen hasta yakını Nurettin Tilki, eşi Gülseren Tilki ve O. Tilki isimli akrabaları, tartıştıkları aile hekimleri A.M.K., S.E. ve Y.S.'ye saldırıp tekme tokat dövdü. Olayın ardından 3 doktor, ambulanslarla sevk edildikleri hastanede tedaviye alındı. Sağlık durumları iyi olan doktorlar, tedavilerinin ardından taburcu oldu. Olaydan sonra yakalanan saldırganlar Nurettin Tilki ve eşi Gülseren Tilki, bugün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Hakimlik karşısına çıkan şüphelilerden Nurettin Tilki tutuklanırken, eşi Gülseren Tilki hakkında ise ev hapsi kararı verildi. Olayın ardından firar eden O. Tilki'nin bulunması için polisin başlattığı yakalama çalışmaları sürüyor.

        BAKAN KOCA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gece saatlerinde sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaparak, "Kocaeli'nin Körfez ilçesi Fatih Aile Sağlığı Merkezi'nde, medeni insan davranışından yoksun bir şahsın hekime saygı göstermekten uzak davranışı, üç kişinin dahil olduğu bir şiddet olayına dönüştü, 3 hekim arkadaşımız darbedildi. Olayı ve şahısları şiddetle kınıyoruz. Savcılık, bu 3 kişinin tutuklu yargılanmalarına karar vermiştir. İki kişi tutuklanmış olup bir kişi firaridir. Böylesi kişilerin, toplum önünde sertçe kınanmaları onlara fazla bir anlam ifade etmeyebilir. Anlayacakları dil, kanunun vereceği cevap olacaktır. Yargıya inancımız tam" ifadelerini kullanmıştı.

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