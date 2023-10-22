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        Şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü kazayı gülerek anlattı

        KOCAELİ'ninKörfez ilçesinde, şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü kazada yara almazken, telefonla olayı yakınlarına gülerek anlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 20:28 Güncelleme: 22.10.2023 - 20:30
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        Şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü kazayı gülerek anlattı
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        KOCAELİ'ninKörfez ilçesinde, şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü kazada yara almazken, telefonla olayı yakınlarına gülerek anlattı.

        Kaza, akşam saatlerinde Körfez ilçesine bağlı Hacı Osman Mahallesi Kurban Pazarı mevkisinde meydana geldi. Ramazan Y. idaresindeki 41 ALC 141 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Yaklaşık 50 metre sürüklenen hafif ticari aracın sürücüsü, kazayı yara almadan atlattı. Ramazan Y.'nin aracı çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Ramazan Y., telefonla aradığı yakınlarına kazayı gülerek anlattı.

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