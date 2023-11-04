Kaza sonrası denize düşen aracın sürücüsünü balık tutanlar kurtardı

KOCAELİ'ninDarıca ilçesinde önce motosiklete, ardından duvara çarpıp denize düşen hafif ticari aracın sürücüsü, balık tutan kişiler tarafından kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Darıca ilçesine bağlı Cami Mahallesi sahilinde meydana geldi. M.A. yönetimindeki 41 AGZ 243 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce motosiklete, ardından da duvara çarptıktan sonra denize düştü. Hafif ticari aracın denize düştüğünü gören balık tutan vatandaşlar, suya atlayarak M.A.'yı kurtardı. M.A., vatandaşlar tarafından sudan çıkarıldı. Yaralanan M.A., ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Suya gömülen araç ise çağrılan vinç yardımıyla denizden çıkarılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.