Halı fabrikası sahibinin öldürülmesinde 7 kişi adliyede (2)

6TUTUKLAMA

Kocaeli'de,iş insanı Nurhan Ör'ün öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen şüphelilerden I.E., F.G., C.A., B.T., E.D. ve A.T. tutuklanırken, N.T. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.