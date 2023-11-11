Halı fabrikası sahibinin öldürülmesinde 7 kişi adliyede (2)
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Kocaeli'de,iş insanı Nurhan Ör'ün öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen şüphelilerden I.E., F.G., C.A., B.T., E.D. ve A.T. tutuklanırken, N.T. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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