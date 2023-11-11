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        Halı fabrikası sahibinin öldürülmesinde 7 kişi adliyede (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 22:58 Güncelleme: 11.11.2023 - 22:58
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        Halı fabrikası sahibinin öldürülmesinde 7 kişi adliyede (2)
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        6TUTUKLAMA

        Kocaeli'de,iş insanı Nurhan Ör'ün öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen şüphelilerden I.E., F.G., C.A., B.T., E.D. ve A.T. tutuklanırken, N.T. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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