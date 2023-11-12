Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        EĞLENCE MEKANINDA ÇIKAN TARTIŞMADA BACAĞINDAN VURULDU

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 01:28 Güncelleme: 12.11.2023 - 01:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        EĞLENCE MEKANINDA ÇIKAN TARTIŞMADA BACAĞINDAN VURULDU
        ABONE OL
        ABONE OL

        KOCAELİ'ninGölcükilçesinde Hasan D., eğlence mekanında çıkan tartışmada Serdar G. tarafından tabancayla bacağından vuruldu.

        Olay, saat 23.00 sıralarında Gölcük ilçesine bağlı Değirmendere Merkez Mahallesi, Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi'ndeki bir eğlence mekanında meydana geldi. Alkollü oldukları iddia edilen Hasan D. ve Serdar G. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Serdar G., yanındaki tabancayla Hasan D.'ye iki el ateş etti. Sol bacağından yaralanan Hasan D. kanlar içerisinde yığılırken, Serdar G. ise kaçtı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Hasan D., Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Polis ekipleri, kaçan şüpheli Serdar G.'yi kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı.

        Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Galatasaray, Hatay'a takıldı
        Galatasaray, Hatay'a takıldı
        İngiltere'de onbinler sokaklara indi
        İngiltere'de onbinler sokaklara indi
        "Hatay'ın hakkı!"
        "Hatay'ın hakkı!"
        Şişli'de fırtına binadaki levhalar koptu
        Şişli'de fırtına binadaki levhalar koptu
        "Yorgunum ve ağrılar"
        "Yorgunum ve ağrılar"
        Pala ile önüne gelene saldırmaya kalktı
        Pala ile önüne gelene saldırmaya kalktı
        17 maçlık serinin sonu geldi!
        17 maçlık serinin sonu geldi!
        Konya'da feci kaza: 5 ölü!
        Konya'da feci kaza: 5 ölü!
        İslam İşbirliği zirvesinden ortak açıklama
        İslam İşbirliği zirvesinden ortak açıklama
        Engin Polat ile Dilan Polat’ın suç kayıtları ortaya çıktı!
        Engin Polat ile Dilan Polat’ın suç kayıtları ortaya çıktı!
        Penaltı ve TFF sözleri
        Penaltı ve TFF sözleri
        CHP MYK belli oldu! Kritik isimler görevde
        CHP MYK belli oldu! Kritik isimler görevde
        "Galatasaray, Münih'te kalmış"
        "Galatasaray, Münih'te kalmış"
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Galatasaray'da penaltı isyanı!
        Galatasaray'da penaltı isyanı!
        Emekli doktor çorak araziyi ormana dönüştürdü
        Emekli doktor çorak araziyi ormana dönüştürdü
        Geceden sıraya girdiler!
        Geceden sıraya girdiler!
        Genç kız okula gidiyordu! Gözü kararmış kendisini tutamamış!
        Genç kız okula gidiyordu! Gözü kararmış kendisini tutamamış!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Eğlence mekanında çıkan tartışmada bacağından vuruldu
        Eğlence mekanında çıkan tartışmada bacağından vuruldu
        Kocaeli'de çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı
        Kocaeli'de çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı
        Halı fabrikası sahibinin öldürülmesinde 7 kişi adliyede (2)
        Halı fabrikası sahibinin öldürülmesinde 7 kişi adliyede (2)
        Halı fabrikası sahibinin öldürülmesinde 7 kişi adliyede
        Halı fabrikası sahibinin öldürülmesinde 7 kişi adliyede
        Hafif ticari aracın çarptığı tarım aracının sürücüsü yaralandı
        Hafif ticari aracın çarptığı tarım aracının sürücüsü yaralandı
        Kocaeli'de "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında fidan dikildi
        Kocaeli'de "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında fidan dikildi