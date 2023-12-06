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        YOL KENARINDA BIÇAKLANMIŞ HALDE BULUNDU, HASTANEDE ÖLDÜ

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 00:48 Güncelleme: 06.12.2023 - 00:48
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        YOL KENARINDA BIÇAKLANMIŞ HALDE BULUNDU, HASTANEDE ÖLDÜ
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        KOCAELİ'ninİzmitilçesinde, yol kenarında bıçaklanmış halde bulunan Öner İsaoğlu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Olay, saat 22.00 sıralarında İzmit Kuruçeşme Doğan Mahallesi, NATO Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Yol kenarında hareketsiz yatan bir kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan kişinin bıçaklanarak ağır yaralandığını belirledi. Polis, sağlık ekiplerince İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kişinin isminin Öner İsaoğlu olduğunu belirledi. İsaoğlu, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, Öner İsaoğlu'nu bıçaklayan kişi ya da kişilerin kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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