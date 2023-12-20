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        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Ne ürünümüz varsa araştırın, markalaştırın, dünyaya satın (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 20:03 Güncelleme: 20.12.2023 - 20:05
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        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Ne ürünümüz varsa araştırın, markalaştırın, dünyaya satın (2)
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        ÖDÜLTÖRENİNE KATILDI

        TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kocaeli Sanayi Odası (KSO) tarafından 15 yıldır düzenlenen Sektörel Performans Değerlendirme Ödül Töreni'ne katıldı. 16'ncısı düzenlenen töreni, Kocaeli Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, oda yöneticileri ve iş insanlarının katılımıyla Başiskele ilçesinde bulunan bir otelde gerçekleştirildi.

        'BİRBİRİMİZİ ÖTEKİLEŞTİRMEYELİM'

        Etkinlikte konuşan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, "Biz beraber olunca rahmet de bereket de beraberinde geliyor. Yeter ki birbirimizi ötekileştirmeyelim. Birbirimizin fikrinden, inancından, görüşünden dolayı dışlamayalım. Kocaeli Sanayi Odamız bugün burada Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl coşkusunu yaşadığımız bu önemli yılda sanayinin yıldızlarını ödüllendirmekte. Zaten kültürümüz ne diyor? Marifet iltifata tabidir diyor" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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