İki yıl önce boşandığı eşine sokakta kurşun yağdırıp, öldürdü (2)
KURTARILAMADI
Kocaeli´ninDarıca ilçesinde, 2 yıl önce boşandığı eski eşi Şefik Karaali tarafından sokakta yürürken tabancayla vurularak ağır yaralanan Tülay Dağaşan, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Polis, olayın ardından kaçan Şefik Karaali'nin yakalanması için başlattığı çalışmayı sürdürüyor.
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