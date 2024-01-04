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        İki yıl önce boşandığı eşine sokakta kurşun yağdırıp, öldürdü (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 21:35 Güncelleme: 04.01.2024 - 21:35
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        İki yıl önce boşandığı eşine sokakta kurşun yağdırıp, öldürdü (2)
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        KURTARILAMADI

        Kocaeli´ninDarıca ilçesinde, 2 yıl önce boşandığı eski eşi Şefik Karaali tarafından sokakta yürürken tabancayla vurularak ağır yaralanan Tülay Dağaşan, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Polis, olayın ardından kaçan Şefik Karaali'nin yakalanması için başlattığı çalışmayı sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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