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        İş makinesinin çarptığı bebek arabasındaki Elis Ada öldü, annesi ve kardeşi yaralandı

        KOCAELİ´nin Darıca ilçesinde iş makinesi, Ceylan Ş. (29) ile 2 çocuğuna çarptı. Kazada, tekerin altında kalan bebek arabasındaki Elis Ada Ş. (2) yaşamını yitirdi, hafif yaralanan hamile annesi Ceylan Ş. ile kardeşi Gülbeyaz Ş. (3), hastanede tedaviye alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 15:03 Güncelleme: 17.01.2024 - 15:05
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        İş makinesinin çarptığı bebek arabasındaki Elis Ada öldü, annesi ve kardeşi yaralandı
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        KOCAELİ´nin Darıca ilçesinde iş makinesi, Ceylan Ş. (29) ile 2 çocuğuna çarptı. Kazada, tekerin altında kalan bebek arabasındaki Elis Ada Ş. (2) yaşamını yitirdi, hafif yaralanan hamile annesi Ceylan Ş. ile kardeşi Gülbeyaz Ş. (3), hastanede tedaviye alındı.

        Kaza, öğle saatlerinde Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Alkın Sokak´ta meydana geldi. Belediyeye bağlı taşeron firmaya ait S.S.´nin operatörlüğünü yaptığı 34 00 16 11659 plakalı iş makinesi, Ceylan Ş. ile biri bebek arabasında, 2 çocuğuna çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, iş makinesinin tekerinin altında kalan bebek arabasındaki Elis Ada Ş.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Hafif yaralanan, 3'üncü çocuğuna hamile Ceylan Ş. ve diğer kızı Gülbeyaz ise Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        BABA VE DİĞER YAKINLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ

        Eşi ve kızına iş makinesi çarptığını haber alıp kaza yerine gelen Mehmet Ş. ve diğer yakınları, sinir krizi geçirip, gözyaşı döktü. Fenalaşanlara sağlık ekipleri müdahale etti.

        İş makinesinin operatörü S.S. polis ekiplerince gözaltına alındı. Elis Ada Ş.'nin cansız bedeni ise incelemelerin ardından morga götürüldü.

        Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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