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        Seçimde oy kullanmak için ikametini aldırmak istediği evde 7 kişi kayıtlı çıktı

        KOCAELİ'nin Körfez ilçesi Yeniyalı Mahallesi'nde apartman dairesinde oturan Reşat Özdemir (60), muhtarlık seçimlerinde oy kullanmak amacıyla ikametini kendisine ait, kimsenin oturmadığı aynı ilçede kırsal Sevindikli Mahallesi´ndeki müstakil evine aldırmak için İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne başvurdu. Kayıtlarda, evde 7 kişinin ikamet ettiği ortaya çıktı. Yapılan işlemle evdeki 7 kişinin kaydı silindi. 'Sahte ikamet gösterimi' suçlamasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunan Özdemir, "Burada büyük bir sahtecilik var" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 10:28 Güncelleme: 20.01.2024 - 10:30
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        Seçimde oy kullanmak için ikametini aldırmak istediği evde 7 kişi kayıtlı çıktı
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        KOCAELİ'nin Körfez ilçesi Yeniyalı Mahallesi'nde apartman dairesinde oturan Reşat Özdemir (60), muhtarlık seçimlerinde oy kullanmak amacıyla ikametini kendisine ait, kimsenin oturmadığı aynı ilçede kırsal Sevindikli Mahallesi´ndeki müstakil evine aldırmak için İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne başvurdu. Kayıtlarda, evde 7 kişinin ikamet ettiği ortaya çıktı. Yapılan işlemle evdeki 7 kişinin kaydı silindi. 'Sahte ikamet gösterimi' suçlamasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunan Özdemir, "Burada büyük bir sahtecilik var" dedi.

        Körfez ilçesi Yeni Yalı Mahallesi'nde oturan Reşat Özdemir, muhtarlık seçimlerinde oy kullanmak için ikametini aynı ilçenin kırsal Sevindikli Mahallesi'ndeki evine taşımak istedi. Özdemir, İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne gidip, ikamet değişikliği başvurusu yaptı. Ancak Özdemir'in kendisine ait ve kimsenin yaşamadığı evde, 7 kişinin ikamet ettiğinin gözüktüğü ortaya çıktı. İkamet kaydı gözüken kişilerin, İstanbul Sultanbeyli'den kayıtlarını Özdemir'in evine aldırdıkları belirlendi. Reşat Özdemir, Nüfus Müdürlüğü ve İlçe Seçim Kurulu'na itiraz dilekçesi verip kayıtları sildirdi. Özdemir'in oğlu Kadir Özdemir, daha sonra Körfez Adliyesi'ne giderek Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

        'SENİN EVDE BAŞKALARI GÖRÜNÜYOR DEDİ'

        Reşat Özdemir, bir muhtar adayının, oy sayısını artırmak için boş olan evini sahte ikametle doldurtmuş olabileceğini iddia ederek, "Köyde yapmış olduğum eve ikametimi almak için nüfus dairesine gittim. Yanıma yanlışlıkla 2'nci ayın faturasını almışım, nüfus dairesi bu faturayı kabul etmedi. 'En geç 2 aylık fatura olması lazım' denildi. Tekrar su idaresine giderek 2'nci faturayı çıkarttırdım. Tekrar gittiğimde görevli kişi, 'Ağabey, senin evde başkaları görünüyor' dedi. 'Nasıl görünüyor, benden fatura istiyorsunuz, bu adamları buraya nasıl kaydettiniz? Bunları buradan düşün' dedim. O da bana 'Onları düştüm' dedi" diye konuştu.

        'SİYASİ PARTİLER İLÇE SEÇİM KURULUNA GÖNDERDİ'

        İkametinde görünen kişilerin kayıtlarını düşürmek için yaptıklarını anlatan Özdemir, "Gidip askıdaki listeye baktım. Resimlerini çekip nüfus müdürlüğüne gittim. 'Müdürüm, bunları düşürdük dediler, düşürmemişsiniz bunlar çoğalmış' dedim. O da bana 'Bunları biz yapamayız, ilçe seçim kurulu yapar' dedi. İlçe seçim kuruluna gittim. Onlar da bana 'Biz yapamayız, nüfus müdürlüğü yapar' dediler. Ben de 'Nüfus müdürlüğü sana gönderiyor, sen de nüfus müdürlüğüne gönderiyorsun' dedim. Bana, 'Sen de yapamazsın bu işi' dediler. Kimin yapacağını sorduğumda 'Seçime giren siyasi partiler bu işi yapacak' diye söylendi. Siyasi partilere verdim. Siyasi partiler de bunu ilçe seçim kuruluna gönderdi" dedi.

        'NEREDE SAHTEKAR VARSA CEZASINI ÇEKSİN'

        "Eğer bu suçsa, ben nüfus müdürlüğünden şikayetçiyim" diyen Özdemir, "Gereği yapılsın. Ben bunun arkasına düştüm, açığa çıkarttım. Kanunlar da bunu, nüfus kütüklerini araştırsın, nerede sahtekar varsa cezasını çeksin. Bu büyük bir ihtimal muhtarlık seçimleri davası. Herkes aday olabilir. Oranın nüfusuna kayıtlıysan muhtarlığa da aday olabilirsin ama böyle üçkağıtçılıkla olmaz. Burada yazılan insanlar suç makinesi olsa? Türkiye Cumhuriyeti'nde suikast yapan insanlardan olsa, ben burada kendimi nasıl ispatlayacağım? Bunları hiç görmedim de tanımıyorum da. Sadece askıda isimlerini gördüm" ifadelerini kullandı.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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