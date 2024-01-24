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        Ailesiyle tartışıp oturdukları apartmanın teras katını ateşe verdi

        KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde Metin T., ailesiyle tartıştıktan sonra oturdukları apartmanın teras katını benzin döküp ateşe verdi. Yangın, itfaiye tarafından söndürülürken, Metin T. gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 10:19 Güncelleme: 24.01.2024 - 10:20
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        Ailesiyle tartışıp oturdukları apartmanın teras katını ateşe verdi
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        KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde Metin T., ailesiyle tartıştıktan sonra oturdukları apartmanın teras katını benzin döküp ateşe verdi. Yangın, itfaiye tarafından söndürülürken, Metin T. gözaltına alındı.

        Olay, gece yarısı sıralarında Çayırova ilçesi Yeni Mahalle Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Metin T., ailesiyle tartıştıktan sonra oturdukları 6 katlı apartmanın teras katını benzin döküp ateşe verdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Metin T., apartmandan kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

        İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında apartmanın teras katı kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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