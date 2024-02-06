Otostop çekip bindiği kamyonet, kamyona çarptı: 1'i ağır 3 yaralı

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, trafik ışıklarında bekleyen kamyona hareket ettiği sırada arkasından hızla gelen kamyonetin çarptığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılardan S.B.'nin kazadan kısa süre önce otostop çekerek araca bindiği öğrenildi.

Olay, gece saatlerinde Kartepe ilçesi Emekevler Mahallesi D-100 Karayolu meydana geldi. Ankara istikametine giderken kırmızı ışıkta bekleyen Erol Dülükoğulları (51) idaresindeki kamyon, yeşil ışık yandığı sırada hareket etti. Bu sırada M.P. yönetimindeki 41 PM 852 plakalı kamyonet, kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet sürücüsü M.P. ile yolcu olarak bulunan S.B. ve V.C. araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sıkışanları araçtan çıkarmasının ardından sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, ilk müdahalenin olay yerinde yapılmasının ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kamyonette bulunan V.C.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi. Bu arada kamyonetteki S.B.'nin otostop çekerek araca bindiğini, kısa bir süre sonra ise kazanın meydana geldiği öğrenildi.

'ÖYLE ŞİDDETLİ VURDU Kİ BİZ CAMDAN ÇIKACAKTIK'

Yaşadığı kazayı anlatan kamyon şoförü Erol Dülükoğulları, "Durduğumuz sırada tam ışıklarda kalkarken gelip arkadan vurdu. 20 ile giderken öyle şiddetli vurdu ki biz camdan çıkacaktık. Bir de arabanın içi alkol kutuları dolu. Çok hızlı geliyordu. Benim arabamın arkasını yamulttu. Yeşil yandı, tam kalktım o arkadan vurdu neye uğradığımızı şaşırdık" dedi.

Araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale dönerken polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.