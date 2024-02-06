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        REFÜJDEKİ AĞACA ÇARPAN OTOMOBİLİN MOTORU YERİNDEN FIRLADI: 5 YARALI  

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 02:38 Güncelleme: 06.02.2024 - 02:38
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        REFÜJDEKİ AĞACA ÇARPAN OTOMOBİLİN MOTORU YERİNDEN FIRLADI: 5 YARALI  
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        KOCAELİ'ninİzmit ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çıkarak ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç savrulurken, motoru yerinden fırladı. Kazada, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

        Kaza, gece saatlerinde merkez İzmit ilçesi Prof. Baki Komsuoğlu Bulvarı Kabaoğlu mevkisinde meydana geldi. A.E.B. (27) yönetimdeki 20 AEB 733 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı, ağaca çarptıktan sonra yola savruldu. Bariyerlere de çarparak duran otomobilin motoru yerinden fırladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Otomobilde sıkışanlar, itfaiye görevlileri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim etti. Kaza sonucu yaralanan şoför A.E.B., yolcular B.B. (26), B.K. (26), M.B.A. (26) ve A.K. (26) ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ekipleri devrilen ağacı keserek yoldan kaldırırken araç ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Araçta yolcu olarak bulunan A.K.'nın durumun ağır olduğu bildirildi.

        Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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