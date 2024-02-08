Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        101 bin 562 litre kaçak akaryakıt operasyonunda 3 tutuklama

        KOCAELİ'de polisin akaryakıt kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 101 bin 562 litre kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 21:08 Güncelleme: 08.02.2024 - 21:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        101 bin 562 litre kaçak akaryakıt operasyonunda 3 tutuklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        KOCAELİ'de polisin akaryakıt kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 101 bin 562 litre kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından akaryakıt kaçakçılarına yönelik 6 Şubat'ta operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, 101 bin 562 litre kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirilirken, 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 7 kişi bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Dünya Sağlık Örgütü: Gazze'de herkes aç
        Dünya Sağlık Örgütü: Gazze'de herkes aç
        İlk düdük geldi!
        İlk düdük geldi!
        Ukrayna Genelkurmay Başkanı görevden alındı
        Ukrayna Genelkurmay Başkanı görevden alındı
        A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu!
        A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu!
        Otomobil scootera çaptı! 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
        Otomobil scootera çaptı! 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
        Beşiktaş yeni forma sponsorunu açıkladı!
        Beşiktaş yeni forma sponsorunu açıkladı!
        AB, amalgam dolguyu yasaklıyor
        AB, amalgam dolguyu yasaklıyor
        Başkent'te feci kaza: 4 kişi öldü!
        Başkent'te feci kaza: 4 kişi öldü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da
        ABD Başkanı Biden'dan yeni gaf
        ABD Başkanı Biden'dan yeni gaf
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        KKM'de 1 trilyon liralık erime
        KKM'de 1 trilyon liralık erime
        "Yıl sonuna kadar 32 bin konut teslim edeceğiz"
        "Yıl sonuna kadar 32 bin konut teslim edeceğiz"
        Dilfiraz Karataş böyle şehit oldu!
        Dilfiraz Karataş böyle şehit oldu!
        TCMB enflasyon tahminlerinde değişikliğe gitmedi
        TCMB enflasyon tahminlerinde değişikliğe gitmedi
        AYM Başkanı'ndan 153'üncü madde hatırlatması
        AYM Başkanı'ndan 153'üncü madde hatırlatması
        Murat Kurum: Anketlerde geriden başlayıp öne geçtik
        Murat Kurum: Anketlerde geriden başlayıp öne geçtik
        Bir yılda 45 kilo verdi
        Bir yılda 45 kilo verdi
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Amerikan Tabipler Birliği öneriyor! Bel ve boyun ağrılarının giderilmesinde ilk seçenek
        Amerikan Tabipler Birliği öneriyor! Bel ve boyun ağrılarının giderilmesinde ilk seçenek

        Benzer Haberler

        Kocaelisporlu Tanque, Japonya'ya transfer oldu
        Kocaelisporlu Tanque, Japonya'ya transfer oldu
        Kocaeli Valisi Yavuz, Kartepe'de muhtarlarla toplantı yaptı
        Kocaeli Valisi Yavuz, Kartepe'de muhtarlarla toplantı yaptı
        Kocaeli'de toprak kayması nedeniyle bir ev zarar gördü
        Kocaeli'de toprak kayması nedeniyle bir ev zarar gördü
        Kartepe'de kayak sezonu hareketli geçiyor
        Kartepe'de kayak sezonu hareketli geçiyor
        İzmit Körfezi'ndeki sulak alan kuş gözlemcilerini ağırlıyor
        İzmit Körfezi'ndeki sulak alan kuş gözlemcilerini ağırlıyor
        Kocaeli'de fabrika işçisi, felçli ve ampute hayvanlar için yürüteç üretiyor
        Kocaeli'de fabrika işçisi, felçli ve ampute hayvanlar için yürüteç üretiyor