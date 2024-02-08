101 bin 562 litre kaçak akaryakıt operasyonunda 3 tutuklama

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından akaryakıt kaçakçılarına yönelik 6 Şubat'ta operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, 101 bin 562 litre kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirilirken, 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 7 kişi bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.