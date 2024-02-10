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        TIR, çay ocağında daldı: 4 yaralı

        KOCAELİ'nin İzmit ilçesi D-100 karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, yol kenarında bulunan çay ocağına daldı. Çarpmanın etkisiyle 3 dükkanda hasar meydana gelirken, çay ocağı önündeki masada oturan 4 kişi yaralandı. O anları anlatan işletmeci Ahmet Tamer, "Dükkanın içi karardı; ondan sonra her şey toz duman" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 18:28 Güncelleme: 10.02.2024 - 18:30
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        TIR, çay ocağında daldı: 4 yaralı
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        KOCAELİ'nin İzmit ilçesi D-100 karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, yol kenarında bulunan çay ocağına daldı. Çarpmanın etkisiyle 3 dükkanda hasar meydana gelirken, çay ocağı önündeki masada oturan 4 kişi yaralandı. O anları anlatan işletmeci Ahmet Tamer, "Dükkanın içi karardı; ondan sonra her şey toz duman" dedi.

        Kaza, saat 16.00 sıralarında İzmit ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi D-100 karayolunda meydana geldi. İstanbul istikametine seyir halinde olan Ö.K. yönetimindeki 34 BZ 5300 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki çay ocağına daldı. Kazada, çay ocağının önündeki masalarda oturan S.A., E.M., K.B. ve M.C. yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları ve çevredekilerin yardımı ile TIR'ın altında kalarak yaralananlar bulundukları yerden çıkarılıp, sağlık ekiplerine teslim edildi.

        3 DÜKKANDA HASAR

        Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. TIR sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle çay ocağının sol tarafında bulunan ayakkabı dükkanı ile sağ tarafındaki depo olarak kullanılan alan zarar gördü.

        'DÜKKANIN İÇİ KARARDI, SONRA HER ŞEY TOZ DUMAN'

        O anları anlatan çay ocağı işletmecisi Ahmet Tamer, "TIR yoldan çıktı, direkt dükkana girdi. Dükkanda hasar çok. Ben tam çay yapıyordum; daldı içeriye. Dükkanın içi karardı; ondan sonra her şey toz duman" dedi.

        Kaza sırasında çay ocağında bulunan Kasım Yılmaz, "İçeride arkadaşlarla birlikte çay içiyorduk. Dükkanın köşesinde, yolu gören taraftaydım. Yola bakarken TIR'ın kafasının döndüğünü gördüm ve kuvvetli fren sesi çıkmaya başladı. Arkadaşlara bağırdım. Dükkanın en güvenli noktası olan köşeye doğru kaçtık. TIR da o sırada banketi atlayarak üzerimize gelip dükkana girdi" ifadelerini kullandı.

        TRAFİK OLUŞTU

        "İçeride 3 kişiydik" diyen Yılmaz, "Dışarıda 4 arkadaş vardı. 2 tanesini olay hemen bittikten sonra aldık, 1 tanesiyle biraz daha uğraştık; yaralıydı. Diğer arkadaş da yolun önündeydi, ona da herhalde TIR çarptı; yerde yatıyordu, göremedim" dedi.

        D-100 İstanbul istikametinde oluşan trafik, TIR'ın vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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