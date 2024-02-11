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        Tramvay yolu kenarındaki çanta fünye ile patlatıldı

        KOCAELİ'ninİzmit ilçesinde tramvay yolu kenarında unutulan çanta, polisi harekete geçirdi. Fünye ile patlatılan çantadan cüzdan, bebek biberonu ve kişisel eşyalar çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 17:28 Güncelleme: 11.02.2024 - 17:30
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        Tramvay yolu kenarındaki çanta fünye ile patlatıldı
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        KOCAELİ'ninİzmit ilçesinde tramvay yolu kenarında unutulan çanta, polisi harekete geçirdi. Fünye ile patlatılan çantadan cüzdan, bebek biberonu ve kişisel eşyalar çıktı.

        Olay, saat 15.30 sıralarında İzmit ilçesinin en işlek noktalarından biri olan Karabaş Mahallesi Kent Meydanı mevkisinde meydana geldi. Tramvay yolunun kenarında kadın çantası görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Tramvay seferleri durduruldu, meydan şeritlerle kapatıldı. Bomba imha uzmanı da çantayı fünye ile kontrollü şekilde patlattı. Çantadan cüzdan, bebek biberonu ve kişisel eşyalar çıktı. Olumsuz bir durum olmadığı anlaşılınca durdurulan seferler, yeniden başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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