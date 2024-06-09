Sinan Oğan'dan, Özgür Özel'e: Kendinize başka bir isim, başka bir ittifak adı bulunuz

KOCAELİ’nin İzmit ilçesinde Türkiye İttifakı Partisi'nin il binasının açılışında konuşan 2023 yılı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan parti ismi nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’i eleştirerek, “Bazı siyasi partilerin ismimize atıfla ismimizi kullandıklarını görüyoruz ki başta da Sayın Özgür Özel, Türkiye İttifakı ismini sık sık kullandığını görüyoruz. Sayın Özel'e işin kolayına kaçmalarını değil, kendilerine başka bir isim bulmalarını tavsiye ediyoruz. Sayın Özgür Özel, Türkiye ittifakı, Türkiye İttifakı partililerince kullanılan, kurulan ve tescillenen bir isimdir. Kendinize başka bir isim, başka bir ittifak adı bulunuz” dedi.

Geçen yıl Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan, Türkiye İttifakı Partisi'nin il binasının açılışını yapmak üzere Kocaeli’ye geldi. Açılışa Oğan’ın yanı sıra Türkiye İttifak Partisi Genel Başkanı Mehmet Sağlam, partinin genel merkez ve il yöneticileri ile partililer katıldı. ‘KENDİLERİNE BAŞKA BİR İSİM BULMALARINI TAVSİYE EDİYORUZ’ Açılışta yaptığı konuşmada Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’e eleştirilerde bulunan Sinan Oğan, “Siyaset Türkiye'de zor iştir. Türkiye'de siyasetin adeta kalıplaşmış algıları mevcuttur. Biz ise bu algıları yıkmaya geldik. Türkiye'de her 20 senede bir siyasette nesil değişimi olur; biz o nesil değişimini gerçekleştirmeye geldik. Biz kim miyiz? Türkiye İttifakı Partisiyiz. Bu isim Türkiye İttifakı Partisi kurucularına aittir ve Türk milletine aittir. Bazı siyasi partilerin ismimize atıfla ismimizi kullandıklarını görüyoruz ki başta da Sayın Özgür Özel, Türkiye İttifakı ismini sık sık kullandığını görüyoruz. Sayın Özel'e işin kolayına kaçmalarını değil, kendilerine başka bir isim bulmalarını tavsiye ediyoruz. Sayın Özgür Özel, Türkiye ittifakı, Türkiye İttifakı partililerince kullanılan, kurulan ve tescillenen bir isimdir. Kendinize başka bir isim, başka bir ittifak adı bulunuz” dedi.

‘HİÇ KİMSENİN EMEK HIRSIZLIĞI YAPMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ’ Eleştirilerini sürdüren Oğan, “Hani sizin Millet İttifakınız vardı? Adınız Millet İttifakıydı. Neden bu izinden vazgeçtiniz de bizim ismimizi kullanmaya başladınız? Çünkü siz de görüyorsunuz ki yükselen değer Türkiye İttifakı’dır. Türkiye'nin her yerinde örgütlenen parti Türkiye ittifakıdır. Koskoca Cumhuriyet Halk Partisi'nin başka bir siyasi partinin ismini kullanmaya muhtaç kalacağını doğrusunu isterseniz hiç aklıma gelmezdi. Ancak bugün görüyoruz ki Türkiye İttifakı ismi başka partilerce de kullanılmaya başlanıyor. Bu nitelikler bizde, Türkiye İttifakı Partisi’nde var. O sebeple de bu ismi kullanma ayrıcalığı sadece ve sadece Türkiye İttifakı’nın resmi kimliğinde var. Hiç kimsenin emek hırsızlığı yapmasına da müsaade etmeyeceğiz. Buradan kibarca uyarıyoruz; şimdiye kadar kullandınız, teşekkür ederiz ama artık mekan sahibi geri geldi. Sizi artık sahneden alalım Sayın Özel” diye konuştu.

‘KILIÇDAROĞLU VE ERDOĞAN İLE MASAYA OTURDUĞUMUZDA ŞUNUN FARKINDAYDIK’ 2023 seçim sürecine de değinen Oğan, şunları söyledi: “Seçimlerin üzerinden 1 sene geçti ve biz 1 sene ısrarla, bütün hakaretlere, iftiralara rağmen bekledik, sustuk. İnsanlarımızın son 1 sene içerisinde durumu gözden geçireceklerini, bizim neden böyle bir karar aldığımızı düşüneceklerini ve bize hak vereceklerini düşündük ve şimdi görüyoruz ki bir kısım sosyal medya trolleri hariç, 2028 hesabı yaparak belediye kaynaklarından kendisine trol ordusu oluşturanların talimatıyla bize saldıranlar hariç, gerçek manada bizim neden böyle bir karar aldığımızı halkımızın kahir ekseriyeti anlamış, görmüş durumdadır. Görüşmelerimizi sadece tabanımızla değil, her 2 ittifakın cumhurbaşkanı adaylarıyla da yaptık. Sayın Kılıçdaroğlu'yla ve Sayın Erdoğan'la masaya oturduğumuzda biz şunun farkındaydık; Türkiye'nin kaderi Türkiye İttifakı’nın ve ATA İttifakı’nın elindedir, bizim vereceğimiz karar, sonucu değiştirecektir; o sebeple de bu kararın sorumluluğu tüm kitlemizin ve bizim omuzlarındadır.”

‘MUTABAKAT SAĞLADIĞIMIZ CUMHUR İTTİFAKI ADAYINA DESTEK VERDİK’ “Sayın Kılıçdaroğlu'nun birinci turda mevcut 20 küsur senedir ittifakta olan cumhurbaşkanından 5 puan gerisinde olduğunu gördük” diyen Oğan, “Seçimlerin birinci turunda yapılan parlamento seçimlerini kaybettiğini gördük. HDP ile arasına da mesafe koymadığını gördük. Diğer taraftan başkanlık sistemiyle yönetilen ülkemizde cumhurbaşkanının başka bir ittifakta, parlamentonun başka bir ittifakta olduğu bir sistemde yetki çatışması yaşanacağını, cumhurbaşkanının kararnamelerinin meclis tarafından reddedildiği durumda ülkenin siyasi belirsizliğe, ekonomik bir kaosa sürükleneceğini gördük. Şimdi bazı ekonomistler bizim bu sözümüz üzerine diyor ki ‘Şimdi kriz yok mu?’ Evet şimdi de kriz var. Ancak o gün eğer biz ülkeyi istikrarsızlığa götürecek yönde bir karar alsaydık bugün krizlerin babasını yaşıyor olacaktık. Bir anayasa fırlatılmasıyla 2000’lerin başında nasıl bir ekonomik krize girdiğimizi çabuk unutmuş bu profesörler. Unutmayınız ki Türk ekonomisi zaten sıkıntılı bir süreç geçirirken bir de üstüne üstlük parlamentoyla, cumhurbaşkanlığının çatıştığı bir süreçte bu ülke istikrarsızlığa, krize ve kaosa sürüklenirdi. Bunun da zaten bütün faturası bize yazılırdı. O sebeple biz ekonomi politikasını değiştirmesi şartıyla, sığınmacıları gönderme sözü vermesi şartıyla, anayasamızın ilk 4 maddesine dokunulmayacağı, 66’ncı maddenin mevcut bırakılacağı şartıyla, göç ve deprem konusunda bir yeniden yapılanmaya gidileceği ve afet bakanlığı kurulması şartıyla ve daha sıraladığımız birçok noktada bir mutabakat sağladığımız Cumhur İttifakı adayına destek verdik. Elbet bu destek hiçbir zaman kayıtsız şartsız bir teslim anlamına gelmemelidir” ifadelerine yer verdi.

‘YOK ÖYLE YAĞMA, GİT DERSİNE ÇALIŞ’ Parti olarak 2028 seçimlerine hazırlandıklarını belirten Oğan, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı; “Türkiye İttifakı Partisi olarak biz, dersimize çalışıyoruz; ödevimizi yapıyoruz. 2028’e hazırlanıyoruz. Ancak bir kitle var ki dersine çalışmaz, ödevini yapmaz. Seçim günü sandığa gelip sandığın başında durmaz. Neredeyse gidip oy kullanmaz. ‘Kazanacak’ denilen adayları varken, en zayıf adaylarını cumhurbaşkanı adayı yapar, ondan sonra da oturur klavye başına ‘Sinan Oğan bizi niye kurtarmadın?’ Yahu sen dersine çalışmamışsın, parlamentoyu kaybetmişsin, yüzde 0.50 yani yarım puan bile sana katkısı olmayanlara 20’şer 20’şer vekillikleri kaptırmışsın. Geliyorsun ondan sonra ‘Sinan Oğan bizi kurtar.’ Yok öyle yağma. Git dersine çalış. İçinden kim kazanmaya yakınsa onu aday yap önce. 20 küsur senedir muhalefettesin, hala sandıkların başına yeterince adam yetiştirememişsin. Git önce sandığının başında dur. Ondan sonra gel beni eleştir. Bunlar diyor ki ‘Kimse seçime girmesin. Seçime girenler de bizi desteklesin. Biz ancak öyle kazanırız.”