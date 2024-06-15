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        Takla atan otomobilde hayatını kaybeden 3 arkadaş, son yolculuklarına uğurlandı

        KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde takla atan otomobilde hayatını kaybeden Ömer Balcı (23), Hasan Can Köse (23) ve Eray Ayan'ın (21) cenazeleri, toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 15:59 Güncelleme: 15.06.2024 - 16:05
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        Takla atan otomobilde hayatını kaybeden 3 arkadaş, son yolculuklarına uğurlandı
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        KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde takla atan otomobilde hayatını kaybeden Ömer Balcı (23), Hasan Can Köse (23) ve Eray Ayan'ın (21) cenazeleri, toprağa verildi.

        Kaza, önceki gün saat 00.30 sıralarında Çayırova ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi D-100 bağlantı yolunda meydana geldi. Ankara istikametine giden Ömer Balcı yönetimindeki 35 AGB 557 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla atıp, bariyerlere çarptı. Otomobil, daha sonra bariyer üzerinde ters döndü. Araçtaki 3 arkadaştan Ömer Balcı ve Eray Ayan kaza yerinde hayatını kaybetti, sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından ağır yaralı olarak çıkarılan Hasan Can Köse ise kaldırıldığı özel hastanede kurtarılamadı. Gebze Adli Tıp Kurumu morgundan yakınları tarafından cenazeleri teslim alınan Eray Ayan dün ikindi namazının ardından Gebze Pelitli Mezarlığı'nda, Ömer Balcı dün ikindi namazının ardından Gebze Tepecik Mezarlığı'nda toprağa verildi. Hasan Can Köse ise bugün Darıca Cemevi'nde düzenlenen cenaze sonrası Gebze Balçık Mezarlığı’nda toprağa verildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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