Gebze'de boya fabrikasında yangın

Balçık Mahallesi 3254 Sokak’ta bulunan boya fabrikasında saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler gökyüzüne yükselirken, ihbar üzerine bölgeye İstanbul ve Kocaeli'den itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

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