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        İbadete kapalı 167 yıllık caminin restorasyon projesi için ihaleye çıkılacak

        KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde 1857 yılında yapıldığı değerlendirilen Hacı Ayvaz Camisi, yıkılma tehlikesi nedeniyle 2019 yılında ibadete kapatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 09:43 Güncelleme: 11.08.2024 - 09:45
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        İbadete kapalı 167 yıllık caminin restorasyon projesi için ihaleye çıkılacak
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        KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde 1857 yılında yapıldığı değerlendirilen Hacı Ayvaz Camisi, yıkılma tehlikesi nedeniyle 2019 yılında ibadete kapatıldı. Girişine 'Camimiz ağır hasarlı raporu nedeniyle ibadete kapalıdır' yazısı asılan caminin onaylanan restorasyon projesi için ihaleye çıkılacak.

        Kocaeli'nin İzmit ilçesi Akçakoca Mahallesi'nde bulunan ve 1857 yılında yapıldığı değerlendirilen Hacı Ayvaz Camisi, 1987 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kültür varlığı olarak tescillendi. 2019 yılında yapılan incelemede caminin riskli olduğuna karar verilmesinin ardından tarihi yapı ağır hasarlı olduğu gerekçesiyle ibadete kapatıldı. Aynı yıl İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından hazırlanan restorasyon projesi onaylandı. 'Ağır hasarlı' kararı sonrası girişine 'Camimiz ağır hasarlı raporu nedeniyle ibadete kapalıdır' yazısı asılan caminin minaresi, tehlike arz ettiği için geçen yıl söküldü. Sürecin tamamlanmasının ardından restorasyon için ihaleye çıkılacağı belirtildi.

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