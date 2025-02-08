Kocaeli'de zincirleme kaza: 6 yaralı

Kaza, saat 18.30 sıralarında D-100 yolunun Körfez ilçesi Tütünçiftlik Yeniyalı üst geçidi mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 41 AKG 187 plakalı hafif ticari araç, 16 ES 341 otomobil ve 41 AYZ 386 plakalı cip, zincirleme kazaya karıştı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2'si çocuk 6 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle D-100 yolunda trafik 1 saat boyunca aksarken, uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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