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        Kocaeli'de zincirleme kaza: 6 yaralı

        KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 20:49 Güncelleme: 08.02.2025 - 20:49
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        Kocaeli'de zincirleme kaza: 6 yaralı
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        KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 18.30 sıralarında D-100 yolunun Körfez ilçesi Tütünçiftlik Yeniyalı üst geçidi mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 41 AKG 187 plakalı hafif ticari araç, 16 ES 341 otomobil ve 41 AYZ 386 plakalı cip, zincirleme kazaya karıştı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2'si çocuk 6 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle D-100 yolunda trafik 1 saat boyunca aksarken, uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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