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        İzmit Körfezi'nde flamingo popülasyonu arttı

        'İZMİT Körfezi Sulak Alanı Flamingo Popülasyonunu İzleme Projesi' kapsamında yapılan sayımda flamingo popülasyonunun 491'e yükseldiği tespit edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 14:45 Güncelleme: 29.09.2024 - 14:50
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        İzmit Körfezi'nde flamingo popülasyonu arttı
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        ‘İZMİT Körfezi Sulak Alanı Flamingo Popülasyonunu İzleme Projesi’ kapsamında yapılan sayımda flamingo popülasyonunun 491'e yükseldiği tespit edildi.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ormanya Doğa Koruma ve Araştırma ekibi ile Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü görevlileri İzmit Körfezi'nde sayım yaptı. Kurumlar tarafından ‘İzmit Körfezi Sulak Alanı Flamingo Popülasyonunu İzleme Projesi’ kapsamında yapılan sayımda, geçen yıl ve bu yıl yapılan flamingo sayımı arasında 132 bireylik bir artış olduğu gözlemlendi. Biyolog, veteriner ve kuş gözlemcilerinin katıldığı sayımda toplam 491 flamingo olduğu tespit edildi.

        168 KUŞ TÜRÜNE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

        Flamingoların ağustos ayında sulak alana yeni yavrularıyla birlikte geldiği ve eylül ayına kadar yavrularıyla bu süreyi burada geçirdikleri gözlemlendi. Ayrıca su kuşu sayım ve izleme çalışmasında balaban, gümüş martı, elmabaş patka, dik kuyruk, kum kuşu, gri balıkçılın ve karabatağın da aralarında olduğu 28 tür su kuşu görüldü. Ekolojik zenginliğiyle dikkat çeken alan, ev sahipliği yaptığı 168 kuş türüyle yaban hayatı fotoğrafçıları ve kuş gözlemcilerinin de gözde rotaları arasında bulunuyor.

        ‘ALANIN EKOLOJİK GÜCÜ VE ÖNEMİNİ ARTIRDI’

        Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada dürbünler ve teleskoplar ile karadan ve dron aracılığıyla havadan gözlem yapıldığı sırada, detaylı bir sayım gerçekleştirildiği belirtildi. Hava fotoğraflarından da elle ve yapay zeka ile sayım yapılarak karşılaştırmalı sağlama yapıldığını belirten yetkililer, İzmit Körfezi doğu baseni dip çamuru temizliği, ileri seviye biyolojik arıtma tesisleri, yüzey temizliği ve balıklandırma projesi gibi çalışmaların meyvesini vermeye başladığı ifade edildi. Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

        “Bu çalışmaların olumlu etkileri, kuş türlerinin popülasyonlarında belirgin bir artış olarak yansıdı. Özellikle İzmit Körfezi Sulak Alanı'nda gözlemlenen kuş türlerinin sayısı artışı, yapılan koruma ve izleme çalışmalarının etkisini ortaya çıkararak İzmit Körfezi Sulak Alanı’nın ekolojik gücü ve önemini artırdı.”

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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