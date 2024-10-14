Eşini ensesinden vurdu, ambulansın peşinden giderken yakalandı

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Çayırova ilçesinde meydana geldi. 2 çocukları olan Semira Ateş ile vinç operatörü eşi Tuncay Ateş arasında evde tartışma çıktı. Tartışma sırasında Tuncay Ateş, tabancayla eşini ensesinden vurdu. Semira Ateş yere yığılırken; silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ateş, ilk müdahalesi sonrası Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tuncay Ateş ise 41 AHN 530 plakalı otomobiliyle ambulansın arkasından giderken, hastanenin önünde polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.