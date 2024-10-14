Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Motosikletle hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

        KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 19:38 Güncelleme: 14.10.2024 - 19:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Motosikletle hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Hacıosman Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. U.B. idaresindeki 41 AOG 811 plakalı motosiklet ile E.K. idaresindeki 41 NZ 603 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle savrularak aracın ön camına çarpması sonucu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü ve araç sürücüsü ilk müdahaleleri olay yerinde yapılmasının ardından ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İzlanda-Türkiye maçına erteleme yok!
        İzlanda-Türkiye maçına erteleme yok!
        14 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        14 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Mustafa Destici eleştirenlere tepkisinden sonra bankalara çağrı yaptı
        Mustafa Destici eleştirenlere tepkisinden sonra bankalara çağrı yaptı
        İsrail’in yeni hedefi Suriye mi?
        İsrail’in yeni hedefi Suriye mi?
        Polisi 7 kez bıçaklamıştı! "Pes" dedirten ayrıntı ortaya çıktı!
        Polisi 7 kez bıçaklamıştı! "Pes" dedirten ayrıntı ortaya çıktı!
        Nobel Ekonomi Ödülü Daron Acemoğlu'na
        Nobel Ekonomi Ödülü Daron Acemoğlu'na
        'Nobel liginde' 31. sıraya yükseldik
        'Nobel liginde' 31. sıraya yükseldik
        Mozart'ın kayıp gençlik senfonisi ortaya çıktı!
        Mozart'ın kayıp gençlik senfonisi ortaya çıktı!
        Depremde 76 kişinin öldüğü Atabey Apartmanı'nın bilirkişi raporu davanın seyrini değiştirdi
        Depremde 76 kişinin öldüğü Atabey Apartmanı'nın bilirkişi raporu davanın seyrini değiştirdi
        Tehditle yardım paralarını istediler
        Tehditle yardım paralarını istediler
        "Hayatta en çok ön yargılı insanlarla sınandım"
        "Hayatta en çok ön yargılı insanlarla sınandım"
        İki çocuk babasıydı! Eşinin kardeşi öldürdü!
        İki çocuk babasıydı! Eşinin kardeşi öldürdü!
        3. madde tartışması
        3. madde tartışması
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Küresel iletişimin kalbi hangi dillerde atıyor?
        Küresel iletişimin kalbi hangi dillerde atıyor?
        Arda Güler o listede 3. sırada!
        Arda Güler o listede 3. sırada!
        "Markalar buz kesti"
        "Markalar buz kesti"
        Piyasanın gündemi yine savaş
        Piyasanın gündemi yine savaş
        "Parayı geri alırız"
        "Parayı geri alırız"

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de halk otobüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Kocaeli'de halk otobüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Kocaeli'de eşini silahla ağır yaralayan şüpheli gözaltına alındı
        Kocaeli'de eşini silahla ağır yaralayan şüpheli gözaltına alındı
        TSE'nin 70'inci yılı ve Dünya Standartlar Günü Kocaeli'de kutlandı
        TSE'nin 70'inci yılı ve Dünya Standartlar Günü Kocaeli'de kutlandı
        Kocaeli'de tarihi eser operasyonunda 260 sikke ve 3 obje ele geçirildi
        Kocaeli'de tarihi eser operasyonunda 260 sikke ve 3 obje ele geçirildi
        Eşini ensesinden vurdu, ambulansın peşinden giderken yakalandı
        Eşini ensesinden vurdu, ambulansın peşinden giderken yakalandı
        Bakan Kacır: Sadece 1 haftada, 61 OSB'de 201 yatırım yeri için başvuru aldı...
        Bakan Kacır: Sadece 1 haftada, 61 OSB'de 201 yatırım yeri için başvuru aldı...