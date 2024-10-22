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        Kocaeli merkezli 3 ilde kargo dolandırıcılarına operasyonda 8 tutuklama

        KOCAELİ merkezli 3 ilde kargo dolandırıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, Türkiye genelinde 23 kişiyi 2 milyon 100 bin TL dolandırdıkları belirlenen 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 23:24 Güncelleme: 22.10.2024 - 23:30
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        Kocaeli merkezli 3 ilde kargo dolandırıcılarına operasyonda 8 tutuklama
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        KOCAELİ merkezli 3 ilde kargo dolandırıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, Türkiye genelinde 23 kişiyi 2 milyon 100 bin TL dolandırdıkları belirlenen 12 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8’i tutuklandı.

        Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden sattıkları ürünlerin kargoda kaybolduğu yönünde Türkiye’nin birçok yerinden şikayetçi olan 23 kişinin, kargoya verdikleri ürünlerin aynı çete tarafından çalındığını belirledi. Ekiplerin çalışmalarında, çete üyelerinin internet üzerinden değerli ürünleri satan kişilerle irtibata geçerek kapora karşılığında ürünleri Kocaeli’deki bir tanıdıklarına göndermelerini sağladıkları, sonrasında kendilerini kargo çalışanı olarak tanıtarak alıcıdan kargo takip numarasını öğrenmek suretiyle ürünleri çaldıkları belirlendi. Çetenin bu yöntem ile 23 kişiyi toplamda 2 milyon 100 bin TL zarara uğrattığı tespit edildi. Çalışma kapsamında yapılan ara operasyonlarda yakalanan 3 kişi tutuklandı.

        19 Ekim günü Kocaeli merkezli olarak Çanakkale ve İstanbul’da tespit edilen 13 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda M.Ş., H.Ş., İ.D., G.K., M.Y.Ç., E.P., M.İ., Z.B.Ö., D.P., G.K., İ.T. ve H.A. isimli 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet dizüstü bilgisayar, 13 adet cep telefonu, 1 adet renkli yazıcı, 1 adet POS cihazı, çok sayıda flaş bellek, fotoğraf makinesi aksesuarları ve kimlik basımında kullanılan kart makinesi ile çok sayıda sahte kimlik yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış boş kart ele geçirildi. 

        Emniyete getirilen şüpheliler hakkında yapılan çalışmada, dolandırıcılık suçundan M.Ş.’nin 15, H.Ş.’nin 30, İ.D.’nin 2, G.K.'nın 30, M.Y.Ç.’nin 2, E.P.’nin 2, M.İ.’nin 1, Z.B.Ö.’nün 13, D.P.’nin 1, G.K.’nın 2, İ.T.’nin 1, H.A.’nın 2 sabıka kaydının olduğu belirlendi. Şüphelilerden G.K., ifadesinin alınmasının ardından Cumhuriyet savcısının talimatı ile serbest bırakıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 8’i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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